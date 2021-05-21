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Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.05.2021

Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T22:45

2021-05-21T22:45

2021-05-21T23:11

мария захарова

сша

россия

энтони блинкен

сергей лавров

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле. Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась. И те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения", - сказала Захарова в интервью с Кириллом Вышинским на телеканале "Россия 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/lavrov-1733319502.html

сша

россия

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мария захарова, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров