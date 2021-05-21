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Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена
Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.05.2021
Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена
Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T22:45
2021-05-21T23:11
мария захарова
сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле. Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась. И те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения", - сказала Захарова в интервью с Кириллом Вышинским на телеканале "Россия 24".
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мария захарова, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров

Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена

22:45 21.05.2021 (обновлено: 23:11 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле. Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась. И те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения", - сказала Захарова в интервью с Кириллом Вышинским на телеканале "Россия 24".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на тему: Актуальные уроки международных отношений в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
15:46В мире
Как во дворе. Лавров описал поведение прибалтийских стран и США
 
Мария ЗахароваСШАРоссияЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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