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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 21.05.2021
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, глава МИД РФ Сергей Лавров доложил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:42
2021-05-21T12:15
россия
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, глава МИД РФ Сергей Лавров доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном, теперь сам президент будет принимать решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока ничего не готовы говорить. Лавров доложил президенту, и президент будет принимать решение", - заявил Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита.
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россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

11:42 21.05.2021 (обновлено: 12:15 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, глава МИД РФ Сергей Лавров доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном, теперь сам президент будет принимать решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока ничего не готовы говорить. Лавров доложил президенту, и президент будет принимать решение", - заявил Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 10:44
Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
 
РоссияСергей ЛавровДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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