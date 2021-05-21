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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 21.05.2021
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, глава МИД РФ Сергей Лавров доложил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:42
2021-05-21T11:42
2021-05-21T12:15
россия
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, глава МИД РФ Сергей Лавров доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном, теперь сам президент будет принимать решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока ничего не готовы говорить. Лавров доложил президенту, и президент будет принимать решение", - заявил Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита.
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россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире