https://ria.ru/20210521/voyna-1733315979.html

Киссинджер предупредил о риске повторения Первой мировой войны

Киссинджер предупредил о риске повторения Первой мировой войны - РИА Новости, 21.05.2021

Киссинджер предупредил о риске повторения Первой мировой войны

В конфликте между Китаем и США не будет победителей, уверен бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Свою позицию он озвучил в интервью Neue... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:27

2021-05-21T15:27

2021-05-21T17:11

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

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генри киссинджер

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В конфликте между Китаем и США не будет победителей, уверен бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Свою позицию он озвучил в интервью Neue Zürcher Zeitung.Отвечая на вопрос, насколько Вашингтон и Пекин приблизились к холодной войне, дипломат заявил, что в последние месяцы президентства Дональда Трампа напряженность между странами резко возросла."Происходили вещи, которые нелегко стереть из памяти участников", — сказал он.Однако, как считает Киссинджер, в администрации американского лидера Джо Байдена понимают, что противостояние не лежит в области интересов США, Китая и всего мира."Это привело бы к конфликту без победителей, который, как и Первая мировая война, закончился бы истощением обеих сторон", — предупредил эксперт.Дипломат отметил, что американцы воспринимают Пекин как постоянного врага и источник негативных явлений."Новой администрации действительно будет сложно найти выход из конфронтации и разработать более устойчивую стратегию", — заключил Киссинджер.Ранее первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что существует много областей, в которых Вашингтон и Пекин будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Однако, по ее словам, есть и сферы, в котором государства могут сотрудничать.Пентагон, по словам Хикс, не считает, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

https://ria.ru/20210520/voyna-1733156378.html

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китай

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дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, вашингтон (город), генри киссинджер, китай, сша, в мире