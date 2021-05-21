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Киссинджер предупредил о риске повторения Первой мировой войны
Киссинджер предупредил о риске повторения Первой мировой войны - РИА Новости, 21.05.2021
Киссинджер предупредил о риске повторения Первой мировой войны
В конфликте между Китаем и США не будет победителей, уверен бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Свою позицию он озвучил в интервью Neue... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:27
2021-05-21T17:11
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
вашингтон (город)
генри киссинджер
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В конфликте между Китаем и США не будет победителей, уверен бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Свою позицию он озвучил в интервью Neue Zürcher Zeitung.Отвечая на вопрос, насколько Вашингтон и Пекин приблизились к холодной войне, дипломат заявил, что в последние месяцы президентства Дональда Трампа напряженность между странами резко возросла."Происходили вещи, которые нелегко стереть из памяти участников", — сказал он.Однако, как считает Киссинджер, в администрации американского лидера Джо Байдена понимают, что противостояние не лежит в области интересов США, Китая и всего мира."Это привело бы к конфликту без победителей, который, как и Первая мировая война, закончился бы истощением обеих сторон", — предупредил эксперт.Дипломат отметил, что американцы воспринимают Пекин как постоянного врага и источник негативных явлений."Новой администрации действительно будет сложно найти выход из конфронтации и разработать более устойчивую стратегию", — заключил Киссинджер.Ранее первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что существует много областей, в которых Вашингтон и Пекин будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Однако, по ее словам, есть и сферы, в котором государства могут сотрудничать.Пентагон, по словам Хикс, не считает, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html
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дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, вашингтон (город), генри киссинджер, китай, сша, в мире

Киссинджер предупредил о риске повторения Первой мировой войны

15:27 21.05.2021 (обновлено: 17:11 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В конфликте между Китаем и США не будет победителей, уверен бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Свою позицию он озвучил в интервью Neue Zürcher Zeitung.
Отвечая на вопрос, насколько Вашингтон и Пекин приблизились к холодной войне, дипломат заявил, что в последние месяцы президентства Дональда Трампа напряженность между странами резко возросла.
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"Происходили вещи, которые нелегко стереть из памяти участников", — сказал он.
Однако, как считает Киссинджер, в администрации американского лидера Джо Байдена понимают, что противостояние не лежит в области интересов США, Китая и всего мира.
"Это привело бы к конфликту без победителей, который, как и Первая мировая война, закончился бы истощением обеих сторон", — предупредил эксперт.
Дипломат отметил, что американцы воспринимают Пекин как постоянного врага и источник негативных явлений.
"Новой администрации действительно будет сложно найти выход из конфронтации и разработать более устойчивую стратегию", — заключил Киссинджер.
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Ранее первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что существует много областей, в которых Вашингтон и Пекин будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Однако, по ее словам, есть и сферы, в котором государства могут сотрудничать.
Пентагон, по словам Хикс, не считает, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
 
Дональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденВашингтон (город)Генри КиссинджерКитайСШАВ мире
 
 
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