Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента
ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Тамбовской области по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом увеличился на 32%, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.
"В Тамбовской области итоги внешней торговли в 2020 году, по данным Федеральной таможенной службы, оказались намного лучше пессимистичных ожиданий на фоне первой волны COVID-19. Экспорт товаров вырос в 1,8 раза и составил 400 миллионов долларов. Область находится в тройке лидеров среди субъектов ЦФО по темпам роста экспорта и осуществляет торговлю с 96 странами мира", - сказал Никитин.
По его словам, во многом этого удалось достичь благодаря сохранению высокого уровня международного взаимодействия.
"Проведенная работа позволила не только сохранить существующие международные контакты, но и значительно их развить. Опыт Тамбовской области в данном направлении получил высокую оценку МИД РФ", - отметил Никитин.
Он также поблагодарил муниципальные образования и вузы области, участвующие в таких проектах, за активность в поддержании и развитии международных связей.