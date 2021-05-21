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Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента

Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента - РИА Новости, 21.05.2021

Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента

Внешнеторговый оборот Тамбовской области по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом увеличился на 32%, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T20:38

2021-05-21T20:38

2021-05-21T20:38

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

экономика

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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Тамбовской области по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом увеличился на 32%, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.По его словам, во многом этого удалось достичь благодаря сохранению высокого уровня международного взаимодействия.Он также поблагодарил муниципальные образования и вузы области, участвующие в таких проектах, за активность в поддержании и развитии международных связей.

https://ria.ru/20210415/pomosch-1728468090.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская область, экономика