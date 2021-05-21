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Тамбовская область
https://ria.ru/20210521/vneshtorgovlya-1733399129.html
Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента
Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента - РИА Новости, 21.05.2021
Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента
Внешнеторговый оборот Тамбовской области по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом увеличился на 32%, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:38
2021-05-21T20:38
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
экономика
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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Тамбовской области по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом увеличился на 32%, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.По его словам, во многом этого удалось достичь благодаря сохранению высокого уровня международного взаимодействия.Он также поблагодарил муниципальные образования и вузы области, участвующие в таких проектах, за активность в поддержании и развитии международных связей.
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александр никитин, тамбовская область, экономика

Внешнеторговый оборот Тамбовской области в 2020 году вырос на 32 процента

20:38 21.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил КутузовДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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ТАМБОВ, 21 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Тамбовской области по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом увеличился на 32%, сообщил в пятницу в ежегодном отчете перед депутатами Тамбовской облдумы глава администрации области Александр Никитин.
"В Тамбовской области итоги внешней торговли в 2020 году, по данным Федеральной таможенной службы, оказались намного лучше пессимистичных ожиданий на фоне первой волны COVID-19. Экспорт товаров вырос в 1,8 раза и составил 400 миллионов долларов. Область находится в тройке лидеров среди субъектов ЦФО по темпам роста экспорта и осуществляет торговлю с 96 странами мира", - сказал Никитин.
По его словам, во многом этого удалось достичь благодаря сохранению высокого уровня международного взаимодействия.
"Проведенная работа позволила не только сохранить существующие международные контакты, но и значительно их развить. Опыт Тамбовской области в данном направлении получил высокую оценку МИД РФ", - отметил Никитин.
Он также поблагодарил муниципальные образования и вузы области, участвующие в таких проектах, за активность в поддержании и развитии международных связей.
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