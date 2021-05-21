https://ria.ru/20210521/vmeshatelstvo-1733289943.html

ЦИК Белоруссии: ОБСЕ вмешивается во внутренние дела государств

ЦИК Белоруссии: ОБСЕ вмешивается во внутренние дела государств - РИА Новости, 21.05.2021

ЦИК Белоруссии: ОБСЕ вмешивается во внутренние дела государств

Беспристрастное международное наблюдение ОБСЕ за выборами – формальное прикрытие для вмешательства в дела стран, где у власти находятся неугодные политики,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:37

2021-05-21T13:37

2021-05-21T13:37

парламентское собрание союза беларуси и россии

светлана тихановская

лидия ермошина

обсе

александр лукашенко

москва

минск

белоруссия

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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Беспристрастное международное наблюдение ОБСЕ за выборами – формальное прикрытие для вмешательства в дела стран, где у власти находятся неугодные политики, заявила в пятницу глава ЦИК республики Лидия Ермошина.В частности, Ермошина обратила внимание, что впервые с 2001 года наблюдатели от ОБСЕ не присутствовали в Белоруссии в период подготовки и проведения выборов президента, причина – отказ ОБСЕ направить миссию в связи с якобы несвоевременным направлением приглашения. Вместе с тем, по словам главы ЦИК республики, дипломаты от государств, входящих в данную организацию и работающие в Минске, осуществляли международное наблюдение за электоральной кампанией, "при этом иногда превышая предоставленные им полномочия".Так, впервые за историю международного наблюдения с участка для голосования в Белоруссии был удален международный наблюдатель одного из западных государств, препятствовавший работе комиссии, рассказала Ермошина. Кроме того, продолжила она, несколько дипломатов, представляющих страны так называемого коллективного Запада, были высланы из республики за вовлеченность в протестные акции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

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москва

минск

белоруссия

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светлана тихановская, лидия ермошина, обсе, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия