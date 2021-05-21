https://ria.ru/20210521/vinnik-1733336285.html

Москалькова сообщила об условиях содержания во Франции Александра Винника

Москалькова сообщила об условиях содержания во Франции Александра Винника - РИА Новости, 21.05.2021

Москалькова сообщила об условиях содержания во Франции Александра Винника

Россиянин Александр Винник, осуждённый во Франции, содержится в одиночной камере, он может звонить, его посещает священник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:51

2021-05-21T16:51

2021-05-21T16:51

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александр винник

татьяна москалькова

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Россиянин Александр Винник, осуждённый во Франции, содержится в одиночной камере, он может звонить, его посещает священник, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой."По словам адвоката, осужденный во Франции Винник содержится в одиночной камере, он может звонить, его посещает священник", - говорится в сообщении.Ранее Москалькова сообщила, что Винник находится в крайне подавленном состоянии и готов вновь объявить голодовку.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.

https://ria.ru/20210520/ekstraditsiya-1733165987.html

https://ria.ru/20210520/vinnik-1733159849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, франция, сша, в мире