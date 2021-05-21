https://ria.ru/20210521/vinnik-1733336285.html
Москалькова сообщила об условиях содержания во Франции Александра Винника
Москалькова сообщила об условиях содержания во Франции Александра Винника - РИА Новости, 21.05.2021
Москалькова сообщила об условиях содержания во Франции Александра Винника
Россиянин Александр Винник, осуждённый во Франции, содержится в одиночной камере, он может звонить, его посещает священник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:51
2021-05-21T16:51
2021-05-21T16:51
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Россиянин Александр Винник, осуждённый во Франции, содержится в одиночной камере, он может звонить, его посещает священник, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой."По словам адвоката, осужденный во Франции Винник содержится в одиночной камере, он может звонить, его посещает священник", - говорится в сообщении.Ранее Москалькова сообщила, что Винник находится в крайне подавленном состоянии и готов вновь объявить голодовку.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
https://ria.ru/20210520/ekstraditsiya-1733165987.html
https://ria.ru/20210520/vinnik-1733159849.html
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россия, дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, франция, сша, в мире