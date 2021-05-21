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Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев"
Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев" - РИА Новости, 21.05.2021
Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев"
В эстонской газете Postimees перечислили якобы свойственные россиянам вещи, которые "вызывают улыбку" у европейцев. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T22:50
2021-05-21T22:50
россия
эстония
одежда
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В эстонской газете Postimees перечислили якобы свойственные россиянам вещи, которые "вызывают улыбку" у европейцев.По мнению автора статьи, русские носят яркую и непрактичную одежду, а также "гонятся за брендами" и "забывают о комфорте". Как считает журналист, у россиян будто бы "не хватает чувства меры": они надевают обтягивающие и короткие платья, украшенные "дерзкими принтами, стразами и пайетками", делают "сложные прически" и "яркий макияж". При этом одежда от модных брендов, которую предпочитают россияне, стоит "заоблачно дорого", утверждается в публикации.Автор материала добавил, что европейцам непонятно, зачем в России носят шубы. По его мнению, русские морозы не причина покупать шубу, так как есть "менее дорогостоящая" альтернатива — пуховик. Он добавил, что иностранцы порой недоумевают, почему же русские "редко улыбаются".Кроме того, автор выразил недоумение тем, что русские носят на пляже бикини и плавки. "Европейцы, например, привыкли купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках", — говорится в статье.Эстонский журналист обратил внимание еще на одно отличие русских — у себя дома они носят домашние халаты. В других странах люди привыкли носить одежду, в которой можно было бы сразу выйти на улицу или в магазин, утверждает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, эстония, одежда

Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев"

22:50 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кузнецкий мост в Москве
Прохожие на улице Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В эстонской газете Postimees перечислили якобы свойственные россиянам вещи, которые "вызывают улыбку" у европейцев.
По мнению автора статьи, русские носят яркую и непрактичную одежду, а также "гонятся за брендами" и "забывают о комфорте". Как считает журналист, у россиян будто бы "не хватает чувства меры": они надевают обтягивающие и короткие платья, украшенные "дерзкими принтами, стразами и пайетками", делают "сложные прически" и "яркий макияж". При этом одежда от модных брендов, которую предпочитают россияне, стоит "заоблачно дорого", утверждается в публикации.
Автор материала добавил, что европейцам непонятно, зачем в России носят шубы. По его мнению, русские морозы не причина покупать шубу, так как есть "менее дорогостоящая" альтернатива — пуховик.
"Да, шуба действительно будет смотреться гораздо богаче и красивее. <…> Однако, если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление", — считает эстонский журналист.
Он добавил, что иностранцы порой недоумевают, почему же русские "редко улыбаются".
Кроме того, автор выразил недоумение тем, что русские носят на пляже бикини и плавки.
"Европейцы, например, привыкли купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках", — говорится в статье.
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Эстонский журналист обратил внимание еще на одно отличие русских — у себя дома они носят домашние халаты. В других странах люди привыкли носить одежду, в которой можно было бы сразу выйти на улицу или в магазин, утверждает он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияЭстонияОдежда
 
 
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