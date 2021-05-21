https://ria.ru/20210521/veschi-1733408029.html

Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев"

Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев" - РИА Новости, 21.05.2021

Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев"

В эстонской газете Postimees перечислили якобы свойственные россиянам вещи, которые "вызывают улыбку" у европейцев. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T22:50

2021-05-21T22:50

2021-05-21T22:50

россия

эстония

одежда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572045345_0:248:3074:1977_1920x0_80_0_0_a843213ff1b62240c0eaccb2a85034b2.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В эстонской газете Postimees перечислили якобы свойственные россиянам вещи, которые "вызывают улыбку" у европейцев.По мнению автора статьи, русские носят яркую и непрактичную одежду, а также "гонятся за брендами" и "забывают о комфорте". Как считает журналист, у россиян будто бы "не хватает чувства меры": они надевают обтягивающие и короткие платья, украшенные "дерзкими принтами, стразами и пайетками", делают "сложные прически" и "яркий макияж". При этом одежда от модных брендов, которую предпочитают россияне, стоит "заоблачно дорого", утверждается в публикации.Автор материала добавил, что европейцам непонятно, зачем в России носят шубы. По его мнению, русские морозы не причина покупать шубу, так как есть "менее дорогостоящая" альтернатива — пуховик. Он добавил, что иностранцы порой недоумевают, почему же русские "редко улыбаются".Кроме того, автор выразил недоумение тем, что русские носят на пляже бикини и плавки. "Европейцы, например, привыкли купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках", — говорится в статье.Эстонский журналист обратил внимание еще на одно отличие русских — у себя дома они носят домашние халаты. В других странах люди привыкли носить одежду, в которой можно было бы сразу выйти на улицу или в магазин, утверждает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/kosovorotka-1733175776.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эстония, одежда