Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/vertolety-1733337539.html
ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов
ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов - РИА Новости, 21.05.2021
ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов
Россия планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:53
2021-05-21T17:04
россия
дмитрий шугаев
ка-52 "аллигатор"
ми-38
ми-8
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603575031_0:0:3368:1894_1920x0_80_0_0_49b53555976460b4668923b0ea286ee2.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев."В 2021 году предполагается осуществить поставки на экспорт российской вертолетной техники на сумму свыше 1 миллиард долларов США", - сказал Шугаев.Директор службы отметил, что Россия предлагает мировому рынку линейку вертолетной техники всех основных классов, что позволяет удовлетворить потребности практически любого заказчика."Это новейшие ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, различные военно-транспортные вертолеты серии Ми-8/17, тяжёлые вертолеты Ми-26, транспортные Ми-38, лёгкие многоцелевые вертолеты Ка-226 и другие высококачественные машины", - уточнил он.Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".Общий объем актуального портфеля экспортных заказов на российские вертолеты составляет 4 млрд долларов, сообщил Дмитрий Шугаев."В настоящее время портфель заказов на экспортные поставки российской вертолетной техники составляет более 180 вертолетов на общую сумму около 4 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.По его словам, сегодня ФСВТС отмечает высокий интерес иностранных заказчиков к вертолетам, разработанным в РФ. "За счет их высоких, а зачастую уникальных характеристик, а также ввиду сбалансированности российского предложения по показателю "цена - качество - эффективность", - пояснил глава службы.Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".
https://ria.ru/20210521/vystavka-1733262904.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/vertolet-1733107914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603575031_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_745cf9093f6ae086171d76c843b1fbe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий шугаев, ка-52 "аллигатор", ми-38, ми-8, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов

16:53 21.05.2021 (обновлено: 17:04 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПолет вертолета Ка-62 в рамках сертификационных испытаний
Полет вертолета Ка-62 в рамках сертификационных испытаний - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"В 2021 году предполагается осуществить поставки на экспорт российской вертолетной техники на сумму свыше 1 миллиард долларов США", - сказал Шугаев.
Девушки на XIV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
13:45
Первым делом — вертолеты: выставка HeliRussia 2021
Директор службы отметил, что Россия предлагает мировому рынку линейку вертолетной техники всех основных классов, что позволяет удовлетворить потребности практически любого заказчика.
"Это новейшие ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, различные военно-транспортные вертолеты серии Ми-8/17, тяжёлые вертолеты Ми-26, транспортные Ми-38, лёгкие многоцелевые вертолеты Ка-226 и другие высококачественные машины", - уточнил он.
Многоцелевой вертолет Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 12:38Оружие
Разработчик анонсировал модернизацию вертолета МИ-8
Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".
Общий объем актуального портфеля экспортных заказов на российские вертолеты составляет 4 млрд долларов, сообщил Дмитрий Шугаев.
"В настоящее время портфель заказов на экспортные поставки российской вертолетной техники составляет более 180 вертолетов на общую сумму около 4 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.
По его словам, сегодня ФСВТС отмечает высокий интерес иностранных заказчиков к вертолетам, разработанным в РФ. "За счет их высоких, а зачастую уникальных характеристик, а также ввиду сбалансированности российского предложения по показателю "цена - качество - эффективность", - пояснил глава службы.
Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".
Военно-транспортный вертолёт Ми-38Т - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
2 декабря 2019, 10:53Инфографика
Военно-транспортный вертолёт Ми-38Т
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияДмитрий ШугаевКа-52 "Аллигатор"Ми-38Ми-8Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния