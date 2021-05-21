https://ria.ru/20210521/vertolety-1733337539.html

ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов

ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов - РИА Новости, 21.05.2021

ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов

Россия планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:53

2021-05-21T16:53

2021-05-21T17:04

россия

дмитрий шугаев

ка-52 "аллигатор"

ми-38

ми-8

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев."В 2021 году предполагается осуществить поставки на экспорт российской вертолетной техники на сумму свыше 1 миллиард долларов США", - сказал Шугаев.Директор службы отметил, что Россия предлагает мировому рынку линейку вертолетной техники всех основных классов, что позволяет удовлетворить потребности практически любого заказчика."Это новейшие ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, различные военно-транспортные вертолеты серии Ми-8/17, тяжёлые вертолеты Ми-26, транспортные Ми-38, лёгкие многоцелевые вертолеты Ка-226 и другие высококачественные машины", - уточнил он.Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".Общий объем актуального портфеля экспортных заказов на российские вертолеты составляет 4 млрд долларов, сообщил Дмитрий Шугаев."В настоящее время портфель заказов на экспортные поставки российской вертолетной техники составляет более 180 вертолетов на общую сумму около 4 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.По его словам, сегодня ФСВТС отмечает высокий интерес иностранных заказчиков к вертолетам, разработанным в РФ. "За счет их высоких, а зачастую уникальных характеристик, а также ввиду сбалансированности российского предложения по показателю "цена - качество - эффективность", - пояснил глава службы.Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".

https://ria.ru/20210521/vystavka-1733262904.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/vertolet-1733107914.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий шугаев, ка-52 "аллигатор", ми-38, ми-8, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)