https://ria.ru/20210521/vertolety-1733337539.html
ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов
ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов - РИА Новости, 21.05.2021
ФСВТС рассказала о поставках за рубеж на сумму более миллиарда долларов
Россия планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:53
2021-05-21T16:53
2021-05-21T17:04
россия
дмитрий шугаев
ка-52 "аллигатор"
ми-38
ми-8
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев."В 2021 году предполагается осуществить поставки на экспорт российской вертолетной техники на сумму свыше 1 миллиард долларов США", - сказал Шугаев.Директор службы отметил, что Россия предлагает мировому рынку линейку вертолетной техники всех основных классов, что позволяет удовлетворить потребности практически любого заказчика."Это новейшие ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, различные военно-транспортные вертолеты серии Ми-8/17, тяжёлые вертолеты Ми-26, транспортные Ми-38, лёгкие многоцелевые вертолеты Ка-226 и другие высококачественные машины", - уточнил он.Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".Общий объем актуального портфеля экспортных заказов на российские вертолеты составляет 4 млрд долларов, сообщил Дмитрий Шугаев."В настоящее время портфель заказов на экспортные поставки российской вертолетной техники составляет более 180 вертолетов на общую сумму около 4 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.По его словам, сегодня ФСВТС отмечает высокий интерес иностранных заказчиков к вертолетам, разработанным в РФ. "За счет их высоких, а зачастую уникальных характеристик, а также ввиду сбалансированности российского предложения по показателю "цена - качество - эффективность", - пояснил глава службы.Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".
https://ria.ru/20210521/vystavka-1733262904.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/vertolet-1733107914.html
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россия, дмитрий шугаев, ка-52 "аллигатор", ми-38, ми-8, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия
планирует в 2021 году поставить иностранным заказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС
) РФ Дмитрий Шугаев
.
"В 2021 году предполагается осуществить поставки на экспорт российской вертолетной техники на сумму свыше 1 миллиард долларов США", - сказал Шугаев.
Директор службы отметил, что Россия предлагает мировому рынку линейку вертолетной техники всех основных классов, что позволяет удовлетворить потребности практически любого заказчика.
"Это новейшие ударные вертолеты Ми-28НЭ
и Ка-52
, различные военно-транспортные вертолеты серии Ми-8
/17, тяжёлые вертолеты Ми-26
, транспортные Ми-38
, лёгкие многоцелевые вертолеты Ка-226 и другие высококачественные машины", - уточнил он.
Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".
Общий объем актуального портфеля экспортных заказов на российские вертолеты составляет 4 млрд долларов, сообщил Дмитрий Шугаев.
"В настоящее время портфель заказов на экспортные поставки российской вертолетной техники составляет более 180 вертолетов на общую сумму около 4 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев.
По его словам, сегодня ФСВТС отмечает высокий интерес иностранных заказчиков к вертолетам, разработанным в РФ. "За счет их высоких, а зачастую уникальных характеристик, а также ввиду сбалансированности российского предложения по показателю "цена - качество - эффективность", - пояснил глава службы.
Четырнадцатая международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia-2021, участие в которой принимают ведущие отечественные и зарубежные игроки отрасли, проходит в московском выставочном центре "Крокус Экспо".