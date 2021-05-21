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Движение поездов восстановили на "зеленой" ветке метро Москвы
Движение поездов восстановили на "зеленой" ветке метро Москвы - РИА Новости, 25.05.2021
Движение поездов восстановили на "зеленой" ветке метро Москвы
Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили после инцидента с проверкой поезда, сообщается в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-21T22:01
2021-05-21T22:01
2021-05-25T19:01
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили после инцидента с проверкой поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее поезда следовали с увеличенным интервалами и на время движение даже остановилось для проверки состава."Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Потребуется время на ввод движения в график",- говорится в сообщении.
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