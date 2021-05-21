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Движение поездов восстановили на "зеленой" ветке метро Москвы
Движение поездов восстановили на "зеленой" ветке метро Москвы - РИА Новости, 25.05.2021
Движение поездов восстановили на "зеленой" ветке метро Москвы
Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили после инцидента с проверкой поезда, сообщается в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-21T22:01
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москва
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили после инцидента с проверкой поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее поезда следовали с увеличенным интервалами и на время движение даже остановилось для проверки состава."Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Потребуется время на ввод движения в график",- говорится в сообщении.
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москва

Движение поездов восстановили на "зеленой" ветке метро Москвы

22:01 21.05.2021 (обновлено: 19:01 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили после инцидента с проверкой поезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее поезда следовали с увеличенным интервалами и на время движение даже остановилось для проверки состава.
Китайские бани в Театральном проезде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 10:27
В Москве отреставрируют западный корпус Китайских бань
"Движение поездов на участке "Речной вокзал" — "Ховрино" Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Потребуется время на ввод движения в график",- говорится в сообщении.
 
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