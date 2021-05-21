https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1733268743.html

В РПЦ оценили "греховность" современных вакцин

В РПЦ оценили "греховность" современных вакцин - РИА Новости, 21.05.2021

В РПЦ оценили "греховность" современных вакцин

Человек, привившийся при отсутствии альтернатив вакциной, для изготовления которой использовали клетки абортированного эмбриона, не принимает на себя грех,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:00

2021-05-21T12:00

2021-05-21T13:09

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

русская православная церковь

московская патриархия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_ceed5450c84584a88f3d6826c23b94cc.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Человек, привившийся при отсутствии альтернатив вакциной, для изготовления которой использовали клетки абортированного эмбриона, не принимает на себя грех, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Речь идет прежде всего о клеточной линии HEK 293, которую в 1973 году извлекли из эмбриональных почек человека. Как поясняли агентству в Московской патриархии, пока что у церкви нет официальной позиции по этому поводу, так что приходится опираться на "Основы социальной концепции". Там написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".На этой неделе в Сретенской духовной академии в Москве прошел круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения". На мероприятии в основном обсуждали допустимость использования клеточных культур, происходящих от абортированных зародышей.В итоге, по его словам, часть православного сообщества пришла к выводу, что в условиях пандемии человек, использующий безальтернативный препарат, не несет греха "за тот самый совершенный аборт"."По крайней мере, нельзя сказать, что люди, которые используют такие препараты, сами являются греховными. Грех от того аборта на них не лежит", — уточнил он.При этом епископ отметил, что это пока нельзя считать общецерковной позицией.

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

https://ria.ru/20210119/legoyda-1593705340.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, русская православная церковь, московская патриархия, москва