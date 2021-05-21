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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1733268743.html
В РПЦ оценили "греховность" современных вакцин
В РПЦ оценили "греховность" современных вакцин - РИА Новости, 21.05.2021
В РПЦ оценили "греховность" современных вакцин
Человек, привившийся при отсутствии альтернатив вакциной, для изготовления которой использовали клетки абортированного эмбриона, не принимает на себя грех,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:00
2021-05-21T13:09
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
русская православная церковь
московская патриархия
москва
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Человек, привившийся при отсутствии альтернатив вакциной, для изготовления которой использовали клетки абортированного эмбриона, не принимает на себя грех, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Речь идет прежде всего о клеточной линии HEK 293, которую в 1973 году извлекли из эмбриональных почек человека. Как поясняли агентству в Московской патриархии, пока что у церкви нет официальной позиции по этому поводу, так что приходится опираться на "Основы социальной концепции". Там написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".На этой неделе в Сретенской духовной академии в Москве прошел круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения". На мероприятии в основном обсуждали допустимость использования клеточных культур, происходящих от абортированных зародышей.В итоге, по его словам, часть православного сообщества пришла к выводу, что в условиях пандемии человек, использующий безальтернативный препарат, не несет греха "за тот самый совершенный аборт"."По крайней мере, нельзя сказать, что люди, которые используют такие препараты, сами являются греховными. Грех от того аборта на них не лежит", — уточнил он.При этом епископ отметил, что это пока нельзя считать общецерковной позицией.
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html
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коронавирус в россии, русская православная церковь, московская патриархия, москва

В РПЦ оценили "греховность" современных вакцин

12:00 21.05.2021 (обновлено: 13:09 21.05.2021)
 
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Человек, привившийся при отсутствии альтернатив вакциной, для изготовления которой использовали клетки абортированного эмбриона, не принимает на себя грех, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Речь идет прежде всего о клеточной линии HEK 293, которую в 1973 году извлекли из эмбриональных почек человека. Как поясняли агентству в Московской патриархии, пока что у церкви нет официальной позиции по этому поводу, так что приходится опираться на "Основы социальной концепции". Там написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".
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На этой неделе в Сретенской духовной академии в Москве прошел круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения". На мероприятии в основном обсуждали допустимость использования клеточных культур, происходящих от абортированных зародышей.

"Практически все вакцины и множество других препаратов <…> либо фабрикуются на основании клеточной культуры, происходящей от аборта, <…> либо тестируются при помощи такой клеточной культуры. Фактически для большей части существующих вакцин и препаратов эта проблема возникает", — сказал епископ Савва.

В итоге, по его словам, часть православного сообщества пришла к выводу, что в условиях пандемии человек, использующий безальтернативный препарат, не несет греха "за тот самый совершенный аборт".
"По крайней мере, нельзя сказать, что люди, которые используют такие препараты, сами являются греховными. Грех от того аборта на них не лежит", — уточнил он.
При этом епископ отметил, что это пока нельзя считать общецерковной позицией.
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