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Япония официально одобрила вакцины AstraZeneca и Moderna против COVID-19

Япония официально одобрила вакцины AstraZeneca и Moderna против COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021

Япония официально одобрила вакцины AstraZeneca и Moderna против COVID-19

Министерство здравоохранения Японии официально одобрило к применению вакцины AstraZeneca и Moderna, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T07:13

2021-05-21T07:13

2021-05-21T07:13

распространение коронавируса

вакцина moderna

коронавирус covid-19

astrazeneca

япония

в мире

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ТОКИО, 21 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство здравоохранения Японии официально одобрило к применению вакцины AstraZeneca и Moderna, сообщил телеканал NHK.В четверг обе вакцины получили одобрение экспертного совета. Заявки на сертификацию были поданы в марте.Вакцинация началась в Японии 17 февраля. Первый этап охватил 4,7 миллиона медицинских работников. Однако к середине мая обе дозы вакцины получили по разным оценкам лишь около 35-45% медицинских работников. Параллельно с проведением второго этапа вакцинации медработников с 12 апреля началась вакцинация пожилых людей старше 65 лет. Всего на этом этапе будет охвачено 36 миллионов пожилых людей. Как ожидается, полностью вакцинация этой категории граждан будет завершена к концу июля, однако пока первую дозу получили лишь 4% от общего числа пожилых людей (1,45 миллиона), а обе дозы - 0,3% (125 тысяч человек). Для ускорения темпов вакцинации правительство Японии прибегло к помощи сил самообороны: в Токио и Осаке с понедельника начнут действовать два крупномасштабных вакцинационных центра, в которых в совокупности можно будет прививать до 15 тысяч человек в день. Они будут работать три месяца.До сих пор вакцинация проводилась только препаратом Pfizer. До конца года будет поставлено количество вакцин, достаточное для вакцинации 97 миллионов человек (194 миллиона доз). С понедельника в вакцинационных центрах сил самообороны начнется применение вакцины Moderna, до сентября в Японию будет поставлено количество, достаточное для вакцинации 25 миллионов человек (50 миллионов доз). Относительно AstraZeneca, которой до конца года будет поставлено 120 миллионов доз для 60 миллионов человек, из-за риска образования тромбов решено пока не использовать ее для массовой вакцинации, а, изучив зарубежный опыт, определиться с мерами профилактики при образовании тромбов и безопасной возрастной категорией, для которой она может применяться.

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, коронавирус covid-19, astrazeneca , япония, в мире