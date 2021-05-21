Япония официально одобрила вакцины AstraZeneca и Moderna против COVID-19
ТОКИО, 21 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство здравоохранения Японии официально одобрило к применению вакцины AstraZeneca и Moderna, сообщил телеканал NHK.
В четверг обе вакцины получили одобрение экспертного совета. Заявки на сертификацию были поданы в марте.
Вакцинация началась в Японии 17 февраля. Первый этап охватил 4,7 миллиона медицинских работников. Однако к середине мая обе дозы вакцины получили по разным оценкам лишь около 35-45% медицинских работников. Параллельно с проведением второго этапа вакцинации медработников с 12 апреля началась вакцинация пожилых людей старше 65 лет. Всего на этом этапе будет охвачено 36 миллионов пожилых людей. Как ожидается, полностью вакцинация этой категории граждан будет завершена к концу июля, однако пока первую дозу получили лишь 4% от общего числа пожилых людей (1,45 миллиона), а обе дозы - 0,3% (125 тысяч человек). Для ускорения темпов вакцинации правительство Японии прибегло к помощи сил самообороны: в Токио и Осаке с понедельника начнут действовать два крупномасштабных вакцинационных центра, в которых в совокупности можно будет прививать до 15 тысяч человек в день. Они будут работать три месяца.
До сих пор вакцинация проводилась только препаратом Pfizer. До конца года будет поставлено количество вакцин, достаточное для вакцинации 97 миллионов человек (194 миллиона доз). С понедельника в вакцинационных центрах сил самообороны начнется применение вакцины Moderna, до сентября в Японию будет поставлено количество, достаточное для вакцинации 25 миллионов человек (50 миллионов доз). Относительно AstraZeneca, которой до конца года будет поставлено 120 миллионов доз для 60 миллионов человек, из-за риска образования тромбов решено пока не использовать ее для массовой вакцинации, а, изучив зарубежный опыт, определиться с мерами профилактики при образовании тромбов и безопасной возрастной категорией, для которой она может применяться.