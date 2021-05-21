https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1732995395.html

"Спасайте свои души". Почему американцы боятся вакцины, Гейтса и 5G

"Спасайте свои души". Почему американцы боятся вакцины, Гейтса и 5G - РИА Новости, 21.05.2021

"Спасайте свои души". Почему американцы боятся вакцины, Гейтса и 5G

Соединенные Штаты готовы делиться вакцинами с миром — рубеж пройден, в стране хотя бы одной дозой привили больше половины населения. Однако триумфом это назвать РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:00

2021-05-21T08:00

2021-05-21T07:53

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Соединенные Штаты готовы делиться вакцинами с миром — рубеж пройден, в стране хотя бы одной дозой привили больше половины населения. Однако триумфом это назвать сложно: темпы замедлились — желающие получили препарат, а скептики не спешат. Более того, уверяют, что вакцинированные заразны, и требуют оградить их от общества. Чем достижения медицины так напугали американцев, выясняло РИА Новости. Привитым вход воспрещен"Большинство наших клиентов — женщины, а они особенно подвержены риску побочных эффектов. Поэтому мы решили, что привитые покупатели должны забирать заказы снаружи магазина в течение 28 дней после укола", — такое сообщение в начале мая появилось в Instagram продавцов мяса Brothers Butcher Shoppe. Владелец сети Йехуда Голдберг объяснил новую политику тем, что вакцинированные "распространяют пепломеры" — белки, позволяющие вирусу проникнуть внутрь клеточной мембраны. Это, по его убеждению, приводит к сбоям менструального цикла и влияет на фертильность. Голдберг ссылается на результаты исследований компании Pfizer, правда, не ясно, какие именно. К тому же он изучал комментарии докторов — тоже без указания источников. Голдберг такой не один, и его высказывание далеко не самое абсурдное. Так, руководство частной школы в Майами потребовало от вакцинированных сотрудников держаться подальше от учеников. "Решение далось нам нелегко, — говорится в письме родителям. — Мы действуем в интересах детей, чтобы защитить их от неизвестных последствий". Теории, согласно которым привитые могут "заражать", распространяют в основном в личных блогах, в комментариях под постами и через исчезающие в течение суток "истории" в Instagram. По данным исследователей медиа Zignal Labs, за последний месяц количество обсуждений "заразности" вакцинированных в соцсетях увеличилось на 1330 процентов. Такие небылицы вызывают доверие прежде всего потому, что рассказываются якобы от первого лица — личный опыт опровергнуть сложно. При этом размещают их аккаунты, посвященные "естественному" образу жизни, близости к природе, а также советам о материнском здоровье. Псевдотеориями о коронавирусе не ограничиваются. Там же — конспирологические посты о вреде излучения 5G и о том, что правительство намеренно травит детей химикатами в дождевой воде или зубной пасте. Вакцины — злоАнтипрививочники — далеко не новый феномен. Антинаучные теории об опасности вакцин возникли задолго до пандемии. "Американец может сослаться на религиозные убеждения и не делать прививку, — говорит РИА Новости Диляра Ахметова из Нью-Йорка. — Часто этот довод используют крайне консервативные протестанты — амиши. Последователи индуистских вероучений, например, ссылаются на то, что вакцины содержат коровий белок, который запрещает их бог". В вашингтонской школе, где учится ребенок другой жительницы США, Дины Эдвардс, объявили карантин из-за заболевания корью. "Сначала мы думали, принес кто-то из детей. Когда узнали, что не привит учитель, удивились. Оказалось, он последователь ЗОЖ и убеждал всех, что вакцина — зло. Как его допустили к работе со школьниками?" — возмущается Эдвардс. Во многих учебных заведениях Вашингтона прививки для детей все же обязательны. Иногда это приводит к ожесточенным спорам родителей с руководством. "Они убеждают учителей и директоров, что вакцины провоцируют развитие аутизма, что в препараты добавляют клетки мертвых эмбрионов. И взрослые люди верят в эту чушь!" — удивляется Эдвардс.На фоне пандемии все окончательно смешалось: антипрививочники и так называемые ковид-диссиденты, приверженцы теорий заговора Q-anon и сторонники бывшего президента Дональда Трампа, которые долгое время отказывались надевать маски и уж точно не собираются подставлять плечо под укол. Такие люди — главные потребители всевозможных небылиц. Одна из самых популярных — о намерении Билла Гейтса чипировать население планеты.Некоторые готовы "бороться за правду" на улицах. В Лос-Анджелесе активисты, утверждающие, что вакцины опасны и их продвигают "леваки", в марте чуть не сорвали работу прививочного центра. "Спасите свою душу, развернитесь прямо сейчас", — гласила надпись на одном из плакатов. А жители штата Айдахо устроили церемонию сожжения защитных масок. "Они хотят нас предать, контролировать с помощью намордников", — пояснял блогер Омар Наварро. Борьба врачейБороться с таким поведением сложно. Instagram удаляет аккаунты с фейками о вакцинах, но "показания пострадавших" распространяются в личных блогах. В то же время, несмотря на политику Facebook по запрету пропаганды антипрививочников, в соцсети все еще можно дополнить аватарку подписью "Я доверяю иммунитету, а не прививке", "Моя ДНК, мой выбор", "Лучшая маска — здоровая иммунная система". В компании заявили, что стараются удалять подобные фильтры для фото. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США ведут контрпропаганду, убеждая беременных и кормящих матерей в безопасности прививки. "Нет доказательств, что какие бы то ни было вакцины, в том числе от COVID-19, влияют на фертильность и создают проблемы с зачатием", — указано в специальном разделе на сайте Центра. Там также подчеркивают, что будущие матери тяжелее переносят COVID-19, и уберечь их поможет вакцинация.Врачи не устают повторять: заразен вирус, а побочный эффект препарата никоим образом не передается от человека к человеку. Опасный трендНа сегодняшний день половина американцев получила хотя бы одну дозу вакцины, треть — две дозы. Поэтому Центр по контролю и профилактике заболеваний ввел новые правила: тем, кто полностью привит, можно ходить без масок в общественных местах и необязательно соблюдать дистанцию. Но контролировать это сложно — остается только рассчитывать на честное слово. Разговоры о "вакцинных паспортах" пока не привели конкретным мерам, и люди могут попросту лгать, что привиты. Если в середине апреля в день делали по 3,4 миллиона прививок, то в начале мая — 2,2. Все желающие вакцинировались в первую волну кампании. Для наглядности ситуацию сравнивают с тем, что происходит после выхода нового IPhone: энтузиазм угасает, как только новинка становится более доступной. Не вакцинированы в основном сомневающиеся и противники, таких около трети. И если при оригинальном варианте вируса коллективного иммунитета достигли бы при 60-70 процентах переболевшего и привитого населения, то с новыми штаммами нужно не меньше 80. Охотнее всего — около 90 процентов — прививаются на Западном и на севере Восточного побережья Штатов, это данные американского Минздрава. А вот на севере — в Вайоминге, Монтане, Айдахо, Северной и Южной Дакоте, а также в Миссисипи, Теннесси и Джорджии — этот показатель не более 70 процентов. Некоторые штаты даже возвращают дозы вакцин, полученные по распределению: нет спроса. Например, Висконсину пригодилось лишь восемь процентов от 162-тысячной поставки федерального центра. В Айове в ход пошло меньше трети, в Канзасе и Иллинойсе — по девять процентов, в Коннектикуте — 26, Южной Каролине — 21, Северной Каролине и Вашингтоне — по 40. В прессе обсуждают разные варианты решения проблемы. Одни советуют упростить доступ к вакцине — в некоторых местах записаться на прием к врачу все еще проблематично. Предлагают прививать на дому, развернуть мобильные центры в местах скопления людей, в офисных помещениях, в торговых центрах. Кое-где местные власти уже выдают за прививку бесплатное пиво или платят по сто долларов. Рекомендуют и метод кнута — например, требовать у сотрудников и посетителей ресторанов справку о вакцинации. Согласно исследованиям, это вынудило бы привиться более 30 процентов опрошенных. И все же ученые склоняются к тому, что коллективный иммунитет на фоне такой картины — недостижимая цель. Вирус станет "управляемым", но не исчезнет. Люди по-прежнему будут болеть и умирать, просто в меньших масштабах.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, билл гейтс, сша, в мире