https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733379375.html

Онищенко назвал профессии, для которых вакцинация обязательна

Онищенко назвал профессии, для которых вакцинация обязательна - РИА Новости, 21.05.2021

Онищенко назвал профессии, для которых вакцинация обязательна

Добровольность вакцинации в России не отменяет наличие группы профессий, представителям которых прививаться необходимо, и потенциально это может стать условием... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:30

2021-05-21T18:30

2021-05-21T18:30

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

дмитрий медведев

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Добровольность вакцинации в России не отменяет наличие группы профессий, представителям которых прививаться необходимо, и потенциально это может стать условием их найма на работу, считает академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы."У нас есть те группы, которые нужно привить, - это люди, которые по своей профессиональной деятельности очень уязвимы с точки зрения заболевания, и в отношении них другие правила. Их можно и нужно прививать, и это становится условием его полноценности как наёмного рабочего", - сказал Онищенко РИА Новости.Он уточнил, что речь идет, например, о врачах или людях, которые работают в сфере торговли, в общепите. "Любая группа, работающая в общепите, обязательно должна проходить обследование на туберкулёз, на кишечную группу инфекций. Никто их не спрашивает, (это) условия контракта", - сказал собеседник агентства.Депутат также считает, что можно подумать о стимулировании сотрудников к вакцинации через отказ от страховых выплат, если они откажутся от прививки, но заболеют."Вот (если бы) в условиях страхования написать, что в случае если вы не привьётесь – хотя мы вас предупреждали – и заболеете, то мы сделаем так, что ваша болезнь будет, ну как вам сказать, невыгодна вам … То есть, компенсации и так далее. И здесь человек сам решает, прививаться ему или нет, но потом он несет очень тяжелые траты", - сказал Онищенко.Он признал, что хотя сейчас уже и появилась вакцина от COVID-19, однако "желание прививаться у наших граждан не совсем ещё пока адекватно складывающейся обстановке".

https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733324674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий медведев, геннадий онищенко, общество