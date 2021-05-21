https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733355040.html

Украина планирует начать вакцинацию жителей Донбасса и Крыма от COVID-19

Украина планирует начать вакцинацию жителей Донбасса и Крыма от COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021

Украина планирует начать вакцинацию жителей Донбасса и Крыма от COVID-19

Партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech прошла лабораторный контроль на Украине, этим препаратом, в частности,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:45

2021-05-21T17:45

2021-05-21T17:45

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

донбасс

здоровье - общество

astrazeneca

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602676097_0:117:2829:1708_1920x0_80_0_0_bb5f573952d9a941198a6cd3e3bad8bb.jpg

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech прошла лабораторный контроль на Украине, этим препаратом, в частности, планируют вакцинировать жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса и Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны."Пятьсот тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля 2021 года, прошли лабораторный контроль и были распределены по регионам Украины, куда их начнут развозить 24 мая", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.По данным пресс-службы, вакциной из этой партии будут вакцинировать, в частности, военнослужащих, сотрудников патрульной полиции, Нацгвардии, миграционной службы.Кроме того, указали в ведомстве, вакциной CoronaVac из данной партии планируется прививать граждан Украины, "которые находятся на временно оккупированных территориях". При этом вакцинацией будут заниматься "пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории", добавили в пресс-службе.Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса - Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а с 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/zakharova-1729679957.html

донбасс

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, донбасс, здоровье - общество, astrazeneca , республика крым, украина, в мире