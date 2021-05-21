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Украина планирует начать вакцинацию жителей Донбасса и Крыма от COVID-19
Украина планирует начать вакцинацию жителей Донбасса и Крыма от COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
Украина планирует начать вакцинацию жителей Донбасса и Крыма от COVID-19
Партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech прошла лабораторный контроль на Украине, этим препаратом, в частности,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:45
2021-05-21T17:45
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
донбасс
здоровье - общество
astrazeneca
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech прошла лабораторный контроль на Украине, этим препаратом, в частности, планируют вакцинировать жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса и Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны."Пятьсот тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля 2021 года, прошли лабораторный контроль и были распределены по регионам Украины, куда их начнут развозить 24 мая", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.По данным пресс-службы, вакциной из этой партии будут вакцинировать, в частности, военнослужащих, сотрудников патрульной полиции, Нацгвардии, миграционной службы.Кроме того, указали в ведомстве, вакциной CoronaVac из данной партии планируется прививать граждан Украины, "которые находятся на временно оккупированных территориях". При этом вакцинацией будут заниматься "пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории", добавили в пресс-службе.Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса - Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а с 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/zakharova-1729679957.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, донбасс, здоровье - общество, astrazeneca , республика крым, украина, в мире

Украина планирует начать вакцинацию жителей Донбасса и Крыма от COVID-19

17:45 21.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВторой этап вакцинации от коронавируса на Украине
Второй этап вакцинации от коронавируса на Украине - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Партия в 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech прошла лабораторный контроль на Украине, этим препаратом, в частности, планируют вакцинировать жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса и Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"Пятьсот тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля 2021 года, прошли лабораторный контроль и были распределены по регионам Украины, куда их начнут развозить 24 мая", - говорится в сообщении минздрава в Telegram.
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По данным пресс-службы, вакциной из этой партии будут вакцинировать, в частности, военнослужащих, сотрудников патрульной полиции, Нацгвардии, миграционной службы.
Кроме того, указали в ведомстве, вакциной CoronaVac из данной партии планируется прививать граждан Украины, "которые находятся на временно оккупированных территориях". При этом вакцинацией будут заниматься "пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории", добавили в пресс-службе.
Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса - Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а с 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer.
 
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