https://ria.ru/20210521/vaktsina-1733287724.html
Лишь Россия передает технологии по производству вакцин, заявил Путин
Лишь Россия передает технологии по производству вакцин, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2021
Лишь Россия передает технологии по производству вакцин, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь РФ передает технологии по производству вакцин от коронавируса, сейчас рассматривается вопрос о производстве в... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:29
2021-05-21T13:29
2021-05-21T13:29
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284614_0:44:3277:1887_1920x0_80_0_0_50e966d141d41adab384e625f2888ab8.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь РФ передает технологии по производству вакцин от коронавируса, сейчас рассматривается вопрос о производстве в Армении и Киргизии."Россия - единственная страна, кто передает технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии ", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
россия
киргизия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284614_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_cea86ad20833fa7a91d36a8995529e15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, киргизия, армения, в мире