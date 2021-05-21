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Лишь Россия передает технологии по производству вакцин, заявил Путин

Лишь Россия передает технологии по производству вакцин, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2021

Лишь Россия передает технологии по производству вакцин, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь РФ передает технологии по производству вакцин от коронавируса, сейчас рассматривается вопрос о производстве в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:29

2021-05-21T13:29

2021-05-21T13:29

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь РФ передает технологии по производству вакцин от коронавируса, сейчас рассматривается вопрос о производстве в Армении и Киргизии."Россия - единственная страна, кто передает технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии ", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

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