Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/vaktsina-1733225584.html
Бразильская лаборатория отказалась от клинических испытаний "Спутника V"
Бразильская лаборатория отказалась от клинических испытаний "Спутника V" - РИА Новости, 21.05.2021
Бразильская лаборатория отказалась от клинических испытаний "Спутника V"
Бразильская лаборатория União Química, которая намерена производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", отказалась проводить в стране ее клинические РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T04:34
2021-05-21T04:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Бразильская лаборатория União Química, которая намерена производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", отказалась проводить в стране ее клинические испытания, сообщил санитарный регулятор Anvisa.Запрос о клинических исследованиях российской вакцины в Бразилии был направлен 31 декабря 2020 года. Спустя четыре дня регулятор выдал лаборатории техническое требование о предоставлении недостающих документов и сведений для испытаний.В Anvisa уточняют, что запрос о выходе из испытаний "Спутника V" не связан с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.В начале мая президент União Química Фернанду Маркес заявил в парламенте, что компания продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников. По его словам, компания является одной из тех, кто "наиболее продвинулся" в процессе подготовки к производству вакцины.Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, бразилия, в мире

Бразильская лаборатория отказалась от клинических испытаний "Спутника V"

04:34 21.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Бразильская лаборатория União Química, которая намерена производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", отказалась проводить в стране ее клинические испытания, сообщил санитарный регулятор Anvisa.
"Четвертого мая компания União Química Farmacêutica направила запрос о выходе из процесса клинических испытаний вакцины "Спутник V". Запрос поступил по истечении 120-дневного периода, отведенного на выполнение требований Anvisa", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Запрос о клинических исследованиях российской вакцины в Бразилии был направлен 31 декабря 2020 года. Спустя четыре дня регулятор выдал лаборатории техническое требование о предоставлении недостающих документов и сведений для испытаний.
В Anvisa уточняют, что запрос о выходе из испытаний "Спутника V" не связан с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.
В начале мая президент União Química Фернанду Маркес заявил в парламенте, что компания продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников. По его словам, компания является одной из тех, кто "наиболее продвинулся" в процессе подготовки к производству вакцины.
Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.
В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияБразилияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы
10:52В Пермском крае завели дело после нападения школьника на учителя
10:50Песков рассказал о пользе фейковых новостей
10:46Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"*
10:42Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
10:39В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
10:39Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США
10:39Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
10:37В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море
10:37Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
10:36Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
10:36МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
10:32Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
10:26Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
10:24Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
10:23Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
10:22Песков рассказал об опасности дипфейков
10:22Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
10:22Песков призвал сделать прививку от коронавируса
Лента новостейМолния