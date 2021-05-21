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Бразильская лаборатория отказалась от клинических испытаний "Спутника V"

Бразильская лаборатория отказалась от клинических испытаний "Спутника V" - РИА Новости, 21.05.2021

Бразильская лаборатория отказалась от клинических испытаний "Спутника V"

Бразильская лаборатория União Química, которая намерена производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", отказалась проводить в стране ее клинические РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T04:34

2021-05-21T04:34

2021-05-21T04:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

бразилия

в мире

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МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Бразильская лаборатория União Química, которая намерена производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", отказалась проводить в стране ее клинические испытания, сообщил санитарный регулятор Anvisa.Запрос о клинических исследованиях российской вакцины в Бразилии был направлен 31 декабря 2020 года. Спустя четыре дня регулятор выдал лаборатории техническое требование о предоставлении недостающих документов и сведений для испытаний.В Anvisa уточняют, что запрос о выходе из испытаний "Спутника V" не связан с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.В начале мая президент União Química Фернанду Маркес заявил в парламенте, что компания продолжает подготовку к производству вакцины "Спутник V", инвестируя средства и нанимая новых сотрудников. По его словам, компания является одной из тех, кто "наиболее продвинулся" в процессе подготовки к производству вакцины.Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, бразилия, в мире