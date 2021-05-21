В США рассказали, что не делали уступок Израилю
21:37 21.05.2021 (обновлено: 21:47 21.05.2021)
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не делала никаких уступок Израилю, чтобы побудить его пойти на прекращение огня с Палестиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нет", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Ее спросили, является ли обещание президента США Джо Байдена оказать содействие Израилю в восстановлении системы ПВО "Железный купол" элементом некой "сделки", в рамках которой израильская сторона в ответ согласилась прекратить боевые действия против Палестины.
"Президент сделал такое заявление, поскольку считает, что эффективность "Железного купола" помогает спасать сотни жизней. Президент непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту", - подчеркнула представитель Белого дома.
Вчера, 23:36ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия
Власти Израиля вечером 20 мая единогласно приняли инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если его будет придерживаться Израиль. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.