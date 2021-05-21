https://ria.ru/20210521/ustupki-1733403289.html

В США рассказали, что не делали уступок Израилю

В США рассказали, что не делали уступок Израилю - РИА Новости, 21.05.2021

В США рассказали, что не делали уступок Израилю

Администрация Соединенных Штатов не делала никаких уступок Израилю, чтобы побудить его пойти на прекращение огня с Палестиной, заявила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T21:37

2021-05-21T21:37

2021-05-21T21:47

джо байден

хамас

египет

палестина

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не делала никаких уступок Израилю, чтобы побудить его пойти на прекращение огня с Палестиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Ее спросили, является ли обещание президента США Джо Байдена оказать содействие Израилю в восстановлении системы ПВО "Железный купол" элементом некой "сделки", в рамках которой израильская сторона в ответ согласилась прекратить боевые действия против Палестины."Президент сделал такое заявление, поскольку считает, что эффективность "Железного купола" помогает спасать сотни жизней. Президент непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту", - подчеркнула представитель Белого дома.Власти Израиля вечером 20 мая единогласно приняли инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если его будет придерживаться Израиль. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/izrail-1733382494.html

https://ria.ru/20210520/peremirie-1733217217.html

https://ria.ru/20210521/peremirie-1733297789.html

египет

палестина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, хамас, египет, палестина, сша, израиль, в мире