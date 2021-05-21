https://ria.ru/20210521/ukraina-1733384919.html

Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года

Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года - РИА Новости, 21.05.2021

Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против некоторых... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:54

2021-05-21T18:54

2021-05-21T19:49

россия

миа "россия сегодня"

санкции

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733132527_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_74d83e08e017e6681cf8c4e32fbee157.jpg

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против некоторых российских юрлиц, среди которых есть СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Указ опубликован на сайте главы государства.В список попали 138 российских и украинских юридических лиц.Специальные экономические меры коснутся и СМИ, в частности МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, телерадиокомпании Вооруженных сил "Звезда", Общественного телевидения России, газеты "Московский комсомолец". Действие ограничений продлили и против компаний "Вебмани.ру", "Вебмани.Юэй", "Яндекс", "Яндекс.Украина" и других.Комментируя это решение, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что украинский президент "подтвердил свое неприятие свободы слова". Он назвал санкции бессмысленными и смехотворными, а Зеленского — диктатором.МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, на тот момент руководившего РИА Новости Украина, тогда арестовали. В МИД России назвали действия Киева произволом, а в Международной федерации журналистов — цензурным решением.

https://ria.ru/20210521/ukraina-1733384499.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", санкции, владимир зеленский, украина