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https://ria.ru/20210521/ukraina-1733384919.html
Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года
Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года - РИА Новости, 21.05.2021
Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против некоторых... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:54
2021-05-21T19:49
россия
миа "россия сегодня"
санкции
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против некоторых российских юрлиц, среди которых есть СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Указ опубликован на сайте главы государства.В список попали 138 российских и украинских юридических лиц.Специальные экономические меры коснутся и СМИ, в частности МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, телерадиокомпании Вооруженных сил "Звезда", Общественного телевидения России, газеты "Московский комсомолец". Действие ограничений продлили и против компаний "Вебмани.ру", "Вебмани.Юэй", "Яндекс", "Яндекс.Украина" и других.Комментируя это решение, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что украинский президент "подтвердил свое неприятие свободы слова". Он назвал санкции бессмысленными и смехотворными, а Зеленского — диктатором.МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, на тот момент руководившего РИА Новости Украина, тогда арестовали. В МИД России назвали действия Киева произволом, а в Международной федерации журналистов — цензурным решением.
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украина
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Новости
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РИА Новости
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353
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россия, миа "россия сегодня", санкции, владимир зеленский, украина

Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года

18:54 21.05.2021 (обновлено: 19:49 21.05.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против некоторых российских юрлиц, среди которых есть СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Указ опубликован на сайте главы государства.
В список попали 138 российских и украинских юридических лиц.
Специальные экономические меры коснутся и СМИ, в частности МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, телерадиокомпании Вооруженных сил "Звезда", Общественного телевидения России, газеты "Московский комсомолец". Действие ограничений продлили и против компаний "Вебмани.ру", "Вебмани.Юэй", "Яндекс", "Яндекс.Украина" и других.
Комментируя это решение, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что украинский президент "подтвердил свое неприятие свободы слова". Он назвал санкции бессмысленными и смехотворными, а Зеленского — диктатором.
МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, на тот момент руководившего РИА Новости Украина, тогда арестовали. В МИД России назвали действия Киева произволом, а в Международной федерации журналистов — цензурным решением.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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РоссияМИА "Россия сегодня"СанкцииВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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