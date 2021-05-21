Зеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три года
18:54 21.05.2021 (обновлено: 19:49 21.05.2021)
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против некоторых российских юрлиц, среди которых есть СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Указ опубликован на сайте главы государства.
В список попали 138 российских и украинских юридических лиц.
Специальные экономические меры коснутся и СМИ, в частности МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, телерадиокомпании Вооруженных сил "Звезда", Общественного телевидения России, газеты "Московский комсомолец". Действие ограничений продлили и против компаний "Вебмани.ру", "Вебмани.Юэй", "Яндекс", "Яндекс.Украина" и других.
Комментируя это решение, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что украинский президент "подтвердил свое неприятие свободы слова". Он назвал санкции бессмысленными и смехотворными, а Зеленского — диктатором.
МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, на тот момент руководившего РИА Новости Украина, тогда арестовали. В МИД России назвали действия Киева произволом, а в Международной федерации журналистов — цензурным решением.