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Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука
Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука - РИА Новости, 21.05.2021
Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука
Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:27
2021-05-21T17:34
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
киев
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КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.Киевский апелляционный суд в пятницу рассматривал апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просили отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов."Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым… применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно…, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья Валерий Лашевич. Трансляция велась на YouTube-канале суда.Таким образом, апелляционные жалобы защиты и обвинения не были удовлетворены. Также суд отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".Решение окончательное и обжалованию не подлежит.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html
https://ria.ru/20210521/ukraina-1733295146.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире, киев

Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука

17:27 21.05.2021 (обновлено: 17:34 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Киевский апелляционный суд в пятницу рассматривал апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просили отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 14:15
В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком
"Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым… применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно…, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья Валерий Лашевич. Трансляция велась на YouTube-канале суда.
Таким образом, апелляционные жалобы защиты и обвинения не были удовлетворены. Также суд отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
13:53
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ миреКиев
 
 
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