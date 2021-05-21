https://ria.ru/20210521/ukraina-1733345835.html

Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука

Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука - РИА Новости, 21.05.2021

Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:27

2021-05-21T17:27

2021-05-21T17:34

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122072_0:0:3381:1901_1920x0_80_0_0_dc9809bdf8e6aacf9d2298971fd1e755.jpg

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.Киевский апелляционный суд в пятницу рассматривал апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просили отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов."Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым… применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно…, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья Валерий Лашевич. Трансляция велась на YouTube-канале суда.Таким образом, апелляционные жалобы защиты и обвинения не были удовлетворены. Также суд отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".Решение окончательное и обжалованию не подлежит.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html

https://ria.ru/20210521/ukraina-1733295146.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире, киев