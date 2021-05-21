Суд в Киеве оставил в силе круглосуточный домашний арест Медведчука
17:27 21.05.2021 (обновлено: 17:34 21.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Киевский апелляционный суд в пятницу рассматривал апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просили отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов.
"Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым… применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно…, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья Валерий Лашевич. Трансляция велась на YouTube-канале суда.
Таким образом, апелляционные жалобы защиты и обвинения не были удовлетворены. Также суд отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.