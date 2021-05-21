https://ria.ru/20210521/ukraina-1733295146.html
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием - РИА Новости, 21.05.2021
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук на суде заявил, что его преследуют за политическую позицию, в том числе по РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:53
2021-05-21T13:53
2021-05-21T15:08
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КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук на суде заявил, что его преследуют за политическую позицию, в том числе по отношению к урегулированию ситуации в Донбассе.Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассматривать апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест политика. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога более чем в десять миллионов долларов."Считаем, что то, что сегодня выдвигает сторона обвинения, является необоснованным, и в первую очередь, по моему мнению, это оценки мои и моих адвокатов, является политически мотивированным. И рассматривается мной как политические репрессии", — сказал Медведчук.По его словам, обвинения также можно считать попытками преследования его партии в целом.Медведчук напомнил, что ОПЗЖ выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе и имеет соответствующий план, согласованный со сторонами конфликта. В интересах партии также защита русскоязычного населения на Украине, восстановление отношений Киева и Москвы, что противоречит позиции официальных властей.Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене — передаче в Россию секретных данных о скрытом военном подразделении украинской армии, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. Он находится под домашним арестом. Защита оспаривает меру пресечения.
https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, донбасс, украина, в мире
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости.
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук
на суде заявил, что его преследуют за политическую позицию, в том числе по отношению к урегулированию ситуации в Донбассе
.
Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассматривать апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест политика. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога более чем в десять миллионов долларов.
"Считаем, что то, что сегодня выдвигает сторона обвинения, является необоснованным, и в первую очередь, по моему мнению, это оценки мои и моих адвокатов, является политически мотивированным. И рассматривается мной как политические репрессии", — сказал Медведчук.
По его словам, обвинения также можно считать попытками преследования его партии в целом.
Медведчук напомнил, что ОПЗЖ выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе и имеет соответствующий план, согласованный со сторонами конфликта. В интересах партии также защита русскоязычного населения на Украине, восстановление отношений Киева и Москвы, что противоречит позиции официальных властей.
"Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отбрасываю, так как наша партия получила миллионы голосов поддержки на выборах, а сегодня, обращаю внимание на социологические исследования последних месяцев, она увеличила свою поддержку среди населения Украины
в два раза", — добавил он.
Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака
подозревают в госизмене — передаче в Россию секретных данных о скрытом военном подразделении украинской армии, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. Он находится под домашним арестом. Защита оспаривает меру пресечения.