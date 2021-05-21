Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/ukraina-1733295146.html
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием - РИА Новости, 21.05.2021
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук на суде заявил, что его преследуют за политическую позицию, в том числе по РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:53
2021-05-21T15:08
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732162946_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_e899b3ec77b3382d436332e374926da4.jpg
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук на суде заявил, что его преследуют за политическую позицию, в том числе по отношению к урегулированию ситуации в Донбассе.Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассматривать апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест политика. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога более чем в десять миллионов долларов."Считаем, что то, что сегодня выдвигает сторона обвинения, является необоснованным, и в первую очередь, по моему мнению, это оценки мои и моих адвокатов, является политически мотивированным. И рассматривается мной как политические репрессии", — сказал Медведчук.По его словам, обвинения также можно считать попытками преследования его партии в целом.Медведчук напомнил, что ОПЗЖ выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе и имеет соответствующий план, согласованный со сторонами конфликта. В интересах партии также защита русскоязычного населения на Украине, восстановление отношений Киева и Москвы, что противоречит позиции официальных властей.Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене — передаче в Россию секретных данных о скрытом военном подразделении украинской армии, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. Он находится под домашним арестом. Защита оспаривает меру пресечения.
https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html
https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733277092.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732162946_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b0be7b24c23bcf1d375c2a0294fa6dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, донбасс, украина, в мире

Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием

13:53 21.05.2021 (обновлено: 15:08 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук на суде заявил, что его преследуют за политическую позицию, в том числе по отношению к урегулированию ситуации в Донбассе.
Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассматривать апелляционные жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест политика. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога более чем в десять миллионов долларов.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 14:15
В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком
"Считаем, что то, что сегодня выдвигает сторона обвинения, является необоснованным, и в первую очередь, по моему мнению, это оценки мои и моих адвокатов, является политически мотивированным. И рассматривается мной как политические репрессии", — сказал Медведчук.
По его словам, обвинения также можно считать попытками преследования его партии в целом.
Медведчук напомнил, что ОПЗЖ выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе и имеет соответствующий план, согласованный со сторонами конфликта. В интересах партии также защита русскоязычного населения на Украине, восстановление отношений Киева и Москвы, что противоречит позиции официальных властей.
"Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отбрасываю, так как наша партия получила миллионы голосов поддержки на выборах, а сегодня, обращаю внимание на социологические исследования последних месяцев, она увеличила свою поддержку среди населения Украины в два раза", — добавил он.
Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене — передаче в Россию секретных данных о скрытом военном подразделении украинской армии, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. Он находится под домашним арестом. Защита оспаривает меру пресечения.
Кадры столкновения националистов и сторонников Медведчука - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 12:47
В Киеве начались столкновения националистов и сторонников Медведчука
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукДонбассУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния