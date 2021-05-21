Медведчук прибыл в киевский суд на обжалование ареста
12:18 21.05.2021 (обновлено: 21:23 21.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева
КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук пришел в пятницу в Киевский апелляционный суд, где должна рассматриваться жалоба на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста, и заявил, что настроение у него боевое, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее депутат Верховной рады от этой политсилы Ренат Кузьмин сообщил, что адвокаты подали апелляцию на решение киевского суда о домашнем аресте Медведчука. После этого офис генпрокурора Украины подал свою апелляцию, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов.
"Настроение боевое… Рассчитываю на справедливость в суде", - заявил Медведчук журналистам перед входом в здание суда.
Медведчук пришел вместе с депутатами от своей политсилы. Перед судебным заседанием он пообщался с журналистами.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.