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Медведчук прибыл в киевский суд на обжалование ареста

Медведчук прибыл в киевский суд на обжалование ареста - РИА Новости, 21.05.2021

Медведчук прибыл в киевский суд на обжалование ареста

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук пришел в пятницу в Киевский апелляционный суд, где должна... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:18

2021-05-21T12:18

2021-05-21T21:23

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук пришел в пятницу в Киевский апелляционный суд, где должна рассматриваться жалоба на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста, и заявил, что настроение у него боевое, передает корреспондент РИА Новости.Ранее депутат Верховной рады от этой политсилы Ренат Кузьмин сообщил, что адвокаты подали апелляцию на решение киевского суда о домашнем аресте Медведчука. После этого офис генпрокурора Украины подал свою апелляцию, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов."Настроение боевое… Рассчитываю на справедливость в суде", - заявил Медведчук журналистам перед входом в здание суда.Медведчук пришел вместе с депутатами от своей политсилы. Перед судебным заседанием он пообщался с журналистами.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html

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тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире