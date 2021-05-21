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Союзное государство
https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html
Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству - РИА Новости, 21.05.2021
Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:22
2021-05-21T01:22
союзное государство
россия
василий пискарев
белоруссия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран намерены дать совместный "законодательный ответ" на новые вызовы и угрозы, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Пискарев в пятницу выступит с докладом на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая пройдет в МИА "Россия сегодня".По его словам, против России и Белоруссии сегодня действуют схожими методами.Пискарев подчеркнул, что "законодательное укрепление суверенитета, которое обеспечили изменения в Конституции России, вызвало непрекращающиеся попытки изменить внутреннюю политику нашей страны и добиться ее ослабления, пусть даже и путем разжигания пожара по ее периметру". По мнению депутата, Белоруссию выбрали в качестве мишени как ближайшего друга и партнера по Союзному государству."В ход идет всё: от принятия европейскими международными организациями ангажированных резолюций, введения против наших стран всё новых санкций и проведения кибератак, до вовлечения в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей", - подчеркнул глава думской комиссии.По его словам, в условиях развернутой против России информационной войны и масштабных провокаций одним из действенных механизмов по расширению и укреплению сотрудничества между Россией и Белоруссией, совместному противодействию новым вызовам и угрозам остается межпарламентский диалог и парламентская дипломатия.
https://ria.ru/20210426/savinykh-1729949408.html
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россия, василий пискарев, белоруссия

Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству

01:22 21.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран намерены дать совместный "законодательный ответ" на новые вызовы и угрозы, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Пискарев в пятницу выступит с докладом на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая пройдет в МИА "Россия сегодня".
"Действия Запада, который продолжает активно вмешиваться во внутриполитические процессы в России и Белоруссии, представляют потенциальную угрозу безопасности Союзного государства. Парламентариям двух стран необходимо усилить оперативное взаимодействие для совместного поиска законодательных ответов на те вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны", - сказал Пискарев.
По его словам, против России и Белоруссии сегодня действуют схожими методами.
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"Финансовая накачка провокаторов через подконтрольные НПО, политическая поддержка экстремистов, дискредитация избирательных процессов в наших странах и манипулирование общественным мнением - все это хорошо знакомые и россиянам, и белорусам методики по ослаблению и сдерживанию наших стран", - сказал глава комиссии Госдумы.
Пискарев подчеркнул, что "законодательное укрепление суверенитета, которое обеспечили изменения в Конституции России, вызвало непрекращающиеся попытки изменить внутреннюю политику нашей страны и добиться ее ослабления, пусть даже и путем разжигания пожара по ее периметру". По мнению депутата, Белоруссию выбрали в качестве мишени как ближайшего друга и партнера по Союзному государству.
"В ход идет всё: от принятия европейскими международными организациями ангажированных резолюций, введения против наших стран всё новых санкций и проведения кибератак, до вовлечения в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей", - подчеркнул глава думской комиссии.
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По его словам, в условиях развернутой против России информационной войны и масштабных провокаций одним из действенных механизмов по расширению и укреплению сотрудничества между Россией и Белоруссией, совместному противодействию новым вызовам и угрозам остается межпарламентский диалог и парламентская дипломатия.
"Обмен опытом и законодательными решениями по противодействию иностранному вмешательству поможет нашим странам выстроить защиту от внешних угроз и организовать совместное отстаивание наших интересов на международной арене. Уверен, международная конференция, которая пройдет сегодня в Москве, внесет важный вклад в развитие такого сотрудничества", - заключил Пискарев.
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Союзное государствоРоссияВасилий ПискаревБелоруссия
 
 
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