https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html

Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству

Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству - РИА Новости, 21.05.2021

Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству

Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T01:22

2021-05-21T01:22

2021-05-21T01:22

союзное государство

россия

василий пискарев

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран намерены дать совместный "законодательный ответ" на новые вызовы и угрозы, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Пискарев в пятницу выступит с докладом на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая пройдет в МИА "Россия сегодня".По его словам, против России и Белоруссии сегодня действуют схожими методами.Пискарев подчеркнул, что "законодательное укрепление суверенитета, которое обеспечили изменения в Конституции России, вызвало непрекращающиеся попытки изменить внутреннюю политику нашей страны и добиться ее ослабления, пусть даже и путем разжигания пожара по ее периметру". По мнению депутата, Белоруссию выбрали в качестве мишени как ближайшего друга и партнера по Союзному государству."В ход идет всё: от принятия европейскими международными организациями ангажированных резолюций, введения против наших стран всё новых санкций и проведения кибератак, до вовлечения в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей", - подчеркнул глава думской комиссии.По его словам, в условиях развернутой против России информационной войны и масштабных провокаций одним из действенных механизмов по расширению и укреплению сотрудничества между Россией и Белоруссией, совместному противодействию новым вызовам и угрозам остается межпарламентский диалог и парламентская дипломатия.

https://ria.ru/20210426/savinykh-1729949408.html

https://ria.ru/20210422/integratsiya-1729394095.html

https://ria.ru/20210402/doktrina-1603956848.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий пискарев, белоруссия