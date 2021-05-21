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Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству - РИА Новости, 21.05.2021
Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T01:22
2021-05-21T01:22
2021-05-21T01:22
союзное государство
россия
василий пискарев
белоруссия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран намерены дать совместный "законодательный ответ" на новые вызовы и угрозы, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Пискарев в пятницу выступит с докладом на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая пройдет в МИА "Россия сегодня".По его словам, против России и Белоруссии сегодня действуют схожими методами.Пискарев подчеркнул, что "законодательное укрепление суверенитета, которое обеспечили изменения в Конституции России, вызвало непрекращающиеся попытки изменить внутреннюю политику нашей страны и добиться ее ослабления, пусть даже и путем разжигания пожара по ее периметру". По мнению депутата, Белоруссию выбрали в качестве мишени как ближайшего друга и партнера по Союзному государству."В ход идет всё: от принятия европейскими международными организациями ангажированных резолюций, введения против наших стран всё новых санкций и проведения кибератак, до вовлечения в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей", - подчеркнул глава думской комиссии.По его словам, в условиях развернутой против России информационной войны и масштабных провокаций одним из действенных механизмов по расширению и укреплению сотрудничества между Россией и Белоруссией, совместному противодействию новым вызовам и угрозам остается межпарламентский диалог и парламентская дипломатия.
https://ria.ru/20210426/savinykh-1729949408.html
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россия, василий пискарев, белоруссия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России
и Белоруссии
потенциально угрожает безопасности Союзного государства, и парламентарии двух стран намерены дать совместный "законодательный ответ" на новые вызовы и угрозы, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев
.
Пискарев в пятницу выступит с докладом на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая пройдет в МИА "Россия сегодня".
"Действия Запада, который продолжает активно вмешиваться во внутриполитические процессы в России и Белоруссии, представляют потенциальную угрозу безопасности Союзного государства. Парламентариям двух стран необходимо усилить оперативное взаимодействие для совместного поиска законодательных ответов на те вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны", - сказал Пискарев.
По его словам, против России и Белоруссии сегодня действуют схожими методами.
"Финансовая накачка провокаторов через подконтрольные НПО, политическая поддержка экстремистов, дискредитация избирательных процессов в наших странах и манипулирование общественным мнением - все это хорошо знакомые и россиянам, и белорусам методики по ослаблению и сдерживанию наших стран", - сказал глава комиссии Госдумы.
Пискарев подчеркнул, что "законодательное укрепление суверенитета, которое обеспечили изменения в Конституции России, вызвало непрекращающиеся попытки изменить внутреннюю политику нашей страны и добиться ее ослабления, пусть даже и путем разжигания пожара по ее периметру". По мнению депутата, Белоруссию выбрали в качестве мишени как ближайшего друга и партнера по Союзному государству.
"В ход идет всё: от принятия европейскими международными организациями ангажированных резолюций, введения против наших стран всё новых санкций и проведения кибератак, до вовлечения в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей", - подчеркнул глава думской комиссии.
По его словам, в условиях развернутой против России информационной войны и масштабных провокаций одним из действенных механизмов по расширению и укреплению сотрудничества между Россией и Белоруссией, совместному противодействию новым вызовам и угрозам остается межпарламентский диалог и парламентская дипломатия.
"Обмен опытом и законодательными решениями по противодействию иностранному вмешательству поможет нашим странам выстроить защиту от внешних угроз и организовать совместное отстаивание наших интересов на международной арене. Уверен, международная конференция, которая пройдет сегодня в Москве, внесет важный вклад в развитие такого сотрудничества", - заключил Пискарев.