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Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае

Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае - РИА Новости, 21.05.2021

Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае

Лицеист, напавший с ножом на преподавателя в городе Березники Пермского края, незадолго до инцидента пошутил в разговоре с одноклассниками, что планирует... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:40

2021-05-21T11:40

2021-05-21T12:10

нападение школьника на учительницу в пермском крае

березники

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лицеист, напавший с ножом на преподавателя в городе Березники Пермского края, незадолго до инцидента пошутил в разговоре с одноклассниками, что планирует преступление. Об этом сообщил "360" со ссылкой на источники.По словам собеседника СМИ, подросток без проблем пронес нож в учебное заведение, вошел в класс и сразу напал на педагога. "Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 „Г“ класса, он зашел в класс. Сказал: „Здравствуйте“ — и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики", — рассказал источник, отметив, что причиной конфликта могли быть плохие оценки.Нападавшего уже задержали. Педагога госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней тяжести.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Во всех школах города отменили занятия.

березники

пермский край

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Глава регионального Минздрава рассказала о раненой учительнице в Березниках Учительница в Березниках ранена ножом в шею, она в больнице в состоянии средней тяжести, за ней отправлен вертолет для транспортировки в Пермь. Глава регионального минздрава рассказывает детали. 2021-05-21T11:40 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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