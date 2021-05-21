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Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае
Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае - РИА Новости, 21.05.2021
Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае
Лицеист, напавший с ножом на преподавателя в городе Березники Пермского края, незадолго до инцидента пошутил в разговоре с одноклассниками, что планирует... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:40
2021-05-21T12:10
нападение школьника на учительницу в пермском крае
березники
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лицеист, напавший с ножом на преподавателя в городе Березники Пермского края, незадолго до инцидента пошутил в разговоре с одноклассниками, что планирует преступление. Об этом сообщил "360" со ссылкой на источники.По словам собеседника СМИ, подросток без проблем пронес нож в учебное заведение, вошел в класс и сразу напал на педагога. "Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 „Г“ класса, он зашел в класс. Сказал: „Здравствуйте“ — и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики", — рассказал источник, отметив, что причиной конфликта могли быть плохие оценки.Нападавшего уже задержали. Педагога госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней тяжести.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Во всех школах города отменили занятия.
березники
пермский край
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Глава регионального Минздрава рассказала о раненой учительнице в Березниках
Учительница в Березниках ранена ножом в шею, она в больнице в состоянии средней тяжести, за ней отправлен вертолет для транспортировки в Пермь. Глава регионального минздрава рассказывает детали.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
видео, нападение школьника на учительницу в пермском крае, березники, пермский край, происшествия
Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лицеист, напавший с ножом на преподавателя в городе Березники Пермского края, незадолго до инцидента пошутил в разговоре с одноклассниками, что планирует преступление. Об этом сообщил "360" со ссылкой на источники.
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Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае

11:40 21.05.2021 (обновлено: 12:10 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна Чудакова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу
Сотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Чудакова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лицеист, напавший с ножом на преподавателя в городе Березники Пермского края, незадолго до инцидента пошутил в разговоре с одноклассниками, что планирует преступление. Об этом сообщил "360" со ссылкой на источники.
По словам собеседника СМИ, подросток без проблем пронес нож в учебное заведение, вошел в класс и сразу напал на педагога.
"Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 „Г“ класса, он зашел в класс. Сказал: „Здравствуйте“ — и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики", — рассказал источник, отметив, что причиной конфликта могли быть плохие оценки.
Нападавшего уже задержали. Педагога госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Во всех школах города отменили занятия.
 
Нападение школьника на учительницу в Пермском краеБерезникиПермский крайПроисшествия
 
 
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