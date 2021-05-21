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Культура
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"Они вернулись": участники Little Big устроили метал-шоу в новом клипе
"Они вернулись": участники Little Big устроили метал-шоу в новом клипе - РИА Новости, 21.05.2021
"Они вернулись": участники Little Big устроили метал-шоу в новом клипе
Участники питерской группы Little Big опубликовали на YouTube клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:59
2021-05-21T13:02
ильич (илья прусикин)
культура
little big
музыка
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Участники питерской группы Little Big опубликовали на YouTube клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big". В черно-белом ролике фронтмен группы Ильич и остальные участники устраивают метал-шоу, на котором отрываются с фанатами под новую песню. И хотя жанр тяжелого рока непривычен для музыкантов, большинству поклонников все понравилось. Тем более, многие ждали подобное звучание Little Big. Последнее время команда Ильи Прусикина (фронтмен Little Big), которая изначально начинала как панк-поп-рейв группа, выпускала исключительно попсу, что не нравилось фанатам. Теперь же они ликуют. В сторис Instagram фронтмен Little Big также сообщил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.
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ильич (илья прусикин), little big, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

"Они вернулись": участники Little Big устроили метал-шоу в новом клипе

12:59 21.05.2021 (обновлено: 13:02 21.05.2021)
 
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Участники питерской группы Little Big опубликовали на YouTube клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big".
В черно-белом ролике фронтмен группы Ильич и остальные участники устраивают метал-шоу, на котором отрываются с фанатами под новую песню.
И хотя жанр тяжелого рока непривычен для музыкантов, большинству поклонников все понравилось. Тем более, многие ждали подобное звучание Little Big. Последнее время команда Ильи Прусикина (фронтмен Little Big), которая изначально начинала как панк-поп-рейв группа, выпускала исключительно попсу, что не нравилось фанатам. Теперь же они ликуют.

"Наконец-то Little Big стали такими, какими мы их любим", "Они вернулись", "Я уже думала, что мы их потеряли. Круто", — написали пользователи в комментариях под клипом.

В сторис Instagram фронтмен Little Big также сообщил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.

"Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году", — рассказал Ильич.

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КультураИльич (Илья Прусикин)Little BigМузыкаНовости культурыШоу-бизнес
 
 
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