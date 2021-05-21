https://ria.ru/20210521/traur-1733384729.html

В Ростовской области объявили 22 мая траур по погибшим в коллекторе рабочим

В Ростовской области объявили 22 мая траур по погибшим в коллекторе рабочим - РИА Новости, 22.05.2021

В Ростовской области объявили 22 мая траур по погибшим в коллекторе рабочим

Суббота объявлена в Ростовской области днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-21T18:52

2021-05-21T18:52

2021-05-22T00:11

следственный комитет россии (ск рф)

василий голубев

ростовская область

таганрог

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 21 мая — РИА Новости. Суббота объявлена в Ростовской области днем траура по погибшим на очистных сооружениях рабочим, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли десять человек, отравившись газом, еще восемь человек находятся в больнице, пятеро из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Завтра в Ростовской области объявлен день траура, все семьи погибших получат по одному миллиону рублей", — сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что пострадавшие получат помощь от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести состояния.

https://ria.ru/20210521/gibel-1733383183.html

ростовская область

таганрог

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следственный комитет россии (ск рф), василий голубев, ростовская область, таганрог, происшествия