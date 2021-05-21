https://ria.ru/20210521/transport-1733257648.html
Маск рассказал, как изменится в будущем транспорт
Маск рассказал, как изменится в будущем транспорт - РИА Новости, 21.05.2021
Маск рассказал, как изменится в будущем транспорт
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:14
2021-05-21T11:14
2021-05-21T11:14
наука
илон маск
наука
технологии
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения.Корабли, автомобили, самолеты, по его словам, будут электрическими.Маск добавил, что в будущем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня смотрятся паровые машины. Все автомобили будут с автопилотом, уверен бизнесмен.Самолеты, по его словам, перейдут на электродвижение последними, так как создание подходящих для них батарей займет время.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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илон маск, наука, технологии
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения.
"Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - заявил Маск на российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи.
Корабли, автомобили, самолеты, по его словам, будут электрическими.
Маск добавил, что в будущем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня смотрятся паровые машины. Все автомобили будут с автопилотом, уверен бизнесмен.
Самолеты, по его словам, перейдут на электродвижение последними, так как создание подходящих для них батарей займет время.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.