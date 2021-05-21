https://ria.ru/20210521/transport-1733257648.html

Маск рассказал, как изменится в будущем транспорт

Маск рассказал, как изменится в будущем транспорт - РИА Новости, 21.05.2021

Маск рассказал, как изменится в будущем транспорт

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:14

2021-05-21T11:14

2021-05-21T11:14

наука

илон маск

наука

технологии

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения.Корабли, автомобили, самолеты, по его словам, будут электрическими.Маск добавил, что в будущем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня смотрятся паровые машины. Все автомобили будут с автопилотом, уверен бизнесмен.Самолеты, по его словам, перейдут на электродвижение последними, так как создание подходящих для них батарей займет время.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/mask-1733252178.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, наука, технологии