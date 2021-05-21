https://ria.ru/20210521/tolstoy-1733401303.html

В Госдуме призвали прекратить безнаказанность IT-гигантов

В Госдуме призвали прекратить безнаказанность IT-гигантов - РИА Новости, 21.05.2021

В Госдуме призвали прекратить безнаказанность IT-гигантов

Безусловное соблюдение российских законов должно стать основой работы любой IT-компании в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T21:10

2021-05-21T21:10

2021-05-21T21:10

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петр толстой

госдума рф

технологии

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безусловное соблюдение российских законов должно стать основой работы любой IT-компании в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности иностранных IT-компаний открывать представительства в России.В Госдуму внесен законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе. Российские представительства должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Он отметил, что "именно через сеть делаются вбросы, нацеленные на дестабилизацию положения в стране, и именно иностранные игроки IT-рынка привыкли к безнаказанности, которой они пользовались все годы своего существования"."С этим должно быть покончено: безопасность в цифровом пространстве должна быть гарантирована на высшем уровне. Как и ответственность для тех, кто посмеет пользоваться виртуальной средой с враждебными по отношению к интересам России намерениями", - добавил вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20210521/dostup-1733272756.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/khinshteyn-1733132693.html

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россия, петр толстой, госдума рф, технологии, общество