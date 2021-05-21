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В Госдуме призвали прекратить безнаказанность IT-гигантов
В Госдуме призвали прекратить безнаказанность IT-гигантов - РИА Новости, 21.05.2021
В Госдуме призвали прекратить безнаказанность IT-гигантов
Безусловное соблюдение российских законов должно стать основой работы любой IT-компании в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T21:10
2021-05-21T21:10
россия
петр толстой
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безусловное соблюдение российских законов должно стать основой работы любой IT-компании в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности иностранных IT-компаний открывать представительства в России.В Госдуму внесен законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе. Российские представительства должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Он отметил, что "именно через сеть делаются вбросы, нацеленные на дестабилизацию положения в стране, и именно иностранные игроки IT-рынка привыкли к безнаказанности, которой они пользовались все годы своего существования"."С этим должно быть покончено: безопасность в цифровом пространстве должна быть гарантирована на высшем уровне. Как и ответственность для тех, кто посмеет пользоваться виртуальной средой с враждебными по отношению к интересам России намерениями", - добавил вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20210521/dostup-1733272756.html
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россия, петр толстой, госдума рф, технологии, общество

В Госдуме призвали прекратить безнаказанность IT-гигантов

21:10 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Безусловное соблюдение российских законов должно стать основой работы любой IT-компании в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя внесенный в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности иностранных IT-компаний открывать представительства в России.
В Госдуму внесен законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе. Российские представительства должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
Программирование - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
12:22
IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка
"Безусловное соблюдение российских законов должно стать базой, на которой строится работа любой IT-компании. В этом подходе недопустимы исключения, в том числе и для зарубежных гигантов, руководство которых, как уже показала практика, уже вполне осознанно идет на вмешательство в политические процессы", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "именно через сеть делаются вбросы, нацеленные на дестабилизацию положения в стране, и именно иностранные игроки IT-рынка привыкли к безнаказанности, которой они пользовались все годы своего существования".
"С этим должно быть покончено: безопасность в цифровом пространстве должна быть гарантирована на высшем уровне. Как и ответственность для тех, кто посмеет пользоваться виртуальной средой с враждебными по отношению к интересам России намерениями", - добавил вице-спикер Госдумы.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 14:19В России
Хинштейн описал правила "приземления" международных IT-гигантов в РФ
 
РоссияПетр ТолстойГосдума РФТехнологииОбщество
 
 
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