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В Госдуме заявили о вовлечении подростков в незаконные акции через TikTok
В Госдуме заявили о вовлечении подростков в незаконные акции через TikTok - РИА Новости, 21.05.2021
В Госдуме заявили о вовлечении подростков в незаконные акции через TikTok
Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:27
2021-05-21T13:10
россия
василий пискарев
белоруссия
госдума рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих обучающих тренингах по вовлечению подростков в незаконные акции на территории России и Белоруссии соцсеть TikTok, заявил в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Центр ежегодно организует обучающие тренинги, на них учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии. Подтверждающие выводы и документы у нас имеются. Обратите внимание, программа предусматривает освещение темы: подростки как целевая аудитория гражданских организаций, а также изучение платформы TikTok", - сказал Пискарев на международной конференции.Он напомнил, что в январе этого года именно через соцсети TikTok детей и подростков призывали к массовым беспорядкам на площадях и улицах Москвы и других городов."Согласно имеющимся документам, "Пражский центр" готовит рекомендации для Европейского Союза - при этом обращаю внимание на формулировку, которая используется в их работе - "по взращиванию другой России". Ну и, соответственно, по увеличению финансирования программ вовлечения молодых россиян в деструктивную деятельность. Вот что они хотят", - отметил Пискарев.По его словам, "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в РФ организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию.Кроме того, депутат Госдумы сообщил, что, по имеющимся данным, российскими НПО-иноагентами проводятся "просветительские" мероприятия для школьников, которые направлены на искажение и очернение совместной российско-белорусской истории. "Материалы этих программ используются для пропаганды модной сейчас у коллективного Запада темы проблем советского времени. Активно изготавливаются тенденциозные настольные игры для подростков в возрасте 10-11 лет по советской истории", - отметил Пискарев.Информация о проделанной в этом направлении "работе" была найдена в отчетах образовательных программ все того же "Пражского центра", уточнил он.В декабре прошлого года Минюст РФ внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, "Пражский центр гражданского общества" и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы. До этого Генпрокуратура России признала нежелательной работу в стране указанных организаций. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
https://ria.ru/20210515/rolik-1732466883.html
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россия, василий пискарев, белоруссия, госдума рф

В Госдуме заявили о вовлечении подростков в незаконные акции через TikTok

12:27 21.05.2021 (обновлено: 13:10 21.05.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих обучающих тренингах по вовлечению подростков в незаконные акции на территории России и Белоруссии соцсеть TikTok, заявил в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Центр ежегодно организует обучающие тренинги, на них учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии. Подтверждающие выводы и документы у нас имеются. Обратите внимание, программа предусматривает освещение темы: подростки как целевая аудитория гражданских организаций, а также изучение платформы TikTok", - сказал Пискарев на международной конференции.
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Он напомнил, что в январе этого года именно через соцсети TikTok детей и подростков призывали к массовым беспорядкам на площадях и улицах Москвы и других городов.
"Согласно имеющимся документам, "Пражский центр" готовит рекомендации для Европейского Союза - при этом обращаю внимание на формулировку, которая используется в их работе - "по взращиванию другой России". Ну и, соответственно, по увеличению финансирования программ вовлечения молодых россиян в деструктивную деятельность. Вот что они хотят", - отметил Пискарев.
По его словам, "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в РФ организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию.
Кроме того, депутат Госдумы сообщил, что, по имеющимся данным, российскими НПО-иноагентами проводятся "просветительские" мероприятия для школьников, которые направлены на искажение и очернение совместной российско-белорусской истории. "Материалы этих программ используются для пропаганды модной сейчас у коллективного Запада темы проблем советского времени. Активно изготавливаются тенденциозные настольные игры для подростков в возрасте 10-11 лет по советской истории", - отметил Пискарев.
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Информация о проделанной в этом направлении "работе" была найдена в отчетах образовательных программ все того же "Пражского центра", уточнил он.
В декабре прошлого года Минюст РФ внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, "Пражский центр гражданского общества" и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы. До этого Генпрокуратура России признала нежелательной работу в стране указанных организаций. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
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