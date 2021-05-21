https://ria.ru/20210521/tesla-1733397622.html
Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России
Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России - РИА Новости, 21.05.2021
Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России
Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla, с таким предложением министерство обратилось к... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T20:25
2021-05-21T20:25
2021-05-21T20:41
россия
илон маск
tesla motors
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
spacex
технологии
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla, с таким предложением министерство обратилось к бизнесмену в своем официальном Twitter-аккаунте.На марафоне "Новое знание" в пятницу Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода электромобилей."Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", - говорится в сообщении.После заявления Маска губернаторы Московской, Калужской, Калининградской областей, а также глава Удмуртии высказались о готовности поддержать и обсудить строительство завода в их регионах. Оказать содействие для локализации производства Tesla в Москве заявили и столичные власти.Маск также сообщил о намерении официально запустить в России продажи электрокаров Tesla.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/1733389051.html
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россия, илон маск, tesla motors, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), spacex, технологии, экономика