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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210521/tesla-1733319889.html
Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla
Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla - РИА Новости, 21.05.2021
Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla
Москва открыта к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готова оказать все необходимое содействие для локализации производства в... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:48
2021-05-21T16:02
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
илон маск
tesla motors
ангстрем
spacex
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва открыта к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готова оказать все необходимое содействие для локализации производства в столице, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя высказывание Илона Маска о возможном размещении производства электромобилей в Москве.На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей."Мы безусловно открыты к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готовы оказать все необходимое содействие для локализации производства в Москве", - сказал Ефимов.Он подчеркнул, что в Москве созданы все необходимые условия для развития инновационного производства, в том числе иностранных инвесторов и компаний.Он отметил, что в столице действует особая экономическая зона "Технополис "Москва", которая включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем"."В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний. Компании, работающие в особой экономической зоне столицы, имеют различные налоговые и таможенные льготы и производят самые разные продукты: от электронных сим-карт и беспилотников, до 3D принтеров и роботов-саперов", - сказал Ефимов.Как в свою очередь сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, город готов предложить инвесторам не только землю, но и кадры."Москва всегда открыта для инвесторов, она готова предложить им и землю, и поддержку, и блестящие кадры. Так что, если у Илона Маска есть желание разместить своё производство в нашем городе, мы готовы обсудить такую возможность", - сказал Прохоров.
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россия, илон маск, tesla motors, ангстрем, spacex, владимир ефимов (политик), москва, экономика

Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla

15:48 21.05.2021 (обновлено: 16:02 21.05.2021)
 
© AP Photo / ﻿Jeff ChiuРабочие на заводе Tesla в Фремонте, Калифорния
Рабочие на заводе Tesla в Фремонте, Калифорния - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / ﻿Jeff Chiu
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва открыта к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готова оказать все необходимое содействие для локализации производства в столице, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя высказывание Илона Маска о возможном размещении производства электромобилей в Москве.
На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.
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"Мы безусловно открыты к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готовы оказать все необходимое содействие для локализации производства в Москве", - сказал Ефимов.
Он подчеркнул, что в Москве созданы все необходимые условия для развития инновационного производства, в том числе иностранных инвесторов и компаний.
"Общий объем иностранных инвестиций в Москву сейчас составляет более 235 миллиардов долларов, это около половины от всех прямых инвестиций в Россию. В городе создана система мер поддержки инвесторов, а также площадки для размещения производств, в том числе высокотехнологичных", - сказал Ефимов.
Он отметил, что в столице действует особая экономическая зона "Технополис "Москва", которая включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем".
"В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний. Компании, работающие в особой экономической зоне столицы, имеют различные налоговые и таможенные льготы и производят самые разные продукты: от электронных сим-карт и беспилотников, до 3D принтеров и роботов-саперов", - сказал Ефимов.
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Как в свою очередь сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, город готов предложить инвесторам не только землю, но и кадры.
"Москва всегда открыта для инвесторов, она готова предложить им и землю, и поддержку, и блестящие кадры. Так что, если у Илона Маска есть желание разместить своё производство в нашем городе, мы готовы обсудить такую возможность", - сказал Прохоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияИлон МаскTesla motorsАнгстремSpaceXВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
 
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