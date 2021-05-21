https://ria.ru/20210521/tesla-1733319889.html

Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla

Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla - РИА Новости, 21.05.2021

Москва готова оказать содействие для локализации производства Tesla

Москва открыта к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готова оказать все необходимое содействие для локализации производства в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:48

2021-05-21T15:48

2021-05-21T16:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

илон маск

tesla motors

ангстрем

spacex

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва открыта к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готова оказать все необходимое содействие для локализации производства в столице, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя высказывание Илона Маска о возможном размещении производства электромобилей в Москве.На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей."Мы безусловно открыты к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готовы оказать все необходимое содействие для локализации производства в Москве", - сказал Ефимов.Он подчеркнул, что в Москве созданы все необходимые условия для развития инновационного производства, в том числе иностранных инвесторов и компаний.Он отметил, что в столице действует особая экономическая зона "Технополис "Москва", которая включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем"."В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний. Компании, работающие в особой экономической зоне столицы, имеют различные налоговые и таможенные льготы и производят самые разные продукты: от электронных сим-карт и беспилотников, до 3D принтеров и роботов-саперов", - сказал Ефимов.Как в свою очередь сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, город готов предложить инвесторам не только землю, но и кадры."Москва всегда открыта для инвесторов, она готова предложить им и землю, и поддержку, и блестящие кадры. Так что, если у Илона Маска есть желание разместить своё производство в нашем городе, мы готовы обсудить такую возможность", - сказал Прохоров.

https://ria.ru/20210521/tesla-1733294545.html

https://ria.ru/20210521/tesla-1733276423.html

https://ria.ru/20210521/tesla-1733247994.html

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россия, илон маск, tesla motors, ангстрем, spacex, владимир ефимов (политик), москва, экономика