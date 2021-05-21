https://ria.ru/20210521/tesla-1733294545.html
Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье
Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2021
Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье
Московский регион лучше всего подходит для заводов Tesla, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:51
2021-05-21T13:51
2021-05-21T14:01
илон маск
tesla motors
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Московский регион лучше всего подходит для заводов Tesla, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Twitter.На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей. На это в своем Telegram-канале уже отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша, заявивший, что регион полностью готов к открытию такого производства.Калужский губернатор написал свое сообщение на русском языке, Воробьев же обратился по-английски."Московская область лучше всего подходит для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место", - написал губернатор Подмосковья на английском языке.
https://ria.ru/20210521/tesla-1733247994.html
московская область (подмосковье)
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илон маск, tesla motors, андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика