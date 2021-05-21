https://ria.ru/20210521/tesla-1733294545.html

Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2021

Воробьев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Московский регион лучше всего подходит для заводов Tesla, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:51

2021-05-21T13:51

2021-05-21T14:01

илон маск

tesla motors

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733251460_0:290:3089:2028_1920x0_80_0_0_d8675f0839c36efeb1e9515e9224ae4f.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Московский регион лучше всего подходит для заводов Tesla, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Twitter.На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей. На это в своем Telegram-канале уже отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша, заявивший, что регион полностью готов к открытию такого производства.Калужский губернатор написал свое сообщение на русском языке, Воробьев же обратился по-английски."Московская область лучше всего подходит для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место", - написал губернатор Подмосковья на английском языке.

https://ria.ru/20210521/tesla-1733247994.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика