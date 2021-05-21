https://ria.ru/20210521/teleskop-1733252787.html

Китайский телескоп FAST обнаружил более 200 пульсаров

Китайский телескоп FAST обнаружил более 200 пульсаров - РИА Новости, 21.05.2021

Китайский телескоп FAST обнаружил более 200 пульсаров

Благодаря китайскому радиотелескопу FAST (сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой) учёным удалось обнаружить 201 пульсар, в том числе тусклые и... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:07

2021-05-21T11:07

2021-05-21T11:07

россия-китай: главное

радиотелескоп fast

китай

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МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря китайскому радиотелескопу FAST (сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой) учёным удалось обнаружить 201 пульсар, в том числе тусклые и миллисекундные пульсары.Исследование проводилось Государственной астрономической обсерваторией при Академии наук Китая. Его результаты были опубликованы 20 мая в журнале Research in Astronomy and Astrophysics.Пульсары, или быстро вращающиеся нейтронные звезды, образуются при взрывах сверхновых из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд.Как заявил представитель Государственной астрономической обсерватории, руководитель исследования Хань Цзиньлинь, пульсары отличаются самым сильным магнитным полем, самой высокой плотностью и самым быстрым вращением среди всех небесных тел во Вселенной, и поэтому они являются идеальной "лабораторией" для изучения законов физики в экстремальных условиях.

https://ria.ru/20210515/kitay-1732449658.html

китай

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радиотелескоп fast, китай