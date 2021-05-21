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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210521/teleskop-1733252787.html
Китайский телескоп FAST обнаружил более 200 пульсаров
Китайский телескоп FAST обнаружил более 200 пульсаров - РИА Новости, 21.05.2021
Китайский телескоп FAST обнаружил более 200 пульсаров
Благодаря китайскому радиотелескопу FAST (сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой) учёным удалось обнаружить 201 пульсар, в том числе тусклые и... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:07
2021-05-21T11:07
россия-китай: главное
радиотелескоп fast
китай
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МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря китайскому радиотелескопу FAST (сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой) учёным удалось обнаружить 201 пульсар, в том числе тусклые и миллисекундные пульсары.Исследование проводилось Государственной астрономической обсерваторией при Академии наук Китая. Его результаты были опубликованы 20 мая в журнале Research in Astronomy and Astrophysics.Пульсары, или быстро вращающиеся нейтронные звезды, образуются при взрывах сверхновых из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд.Как заявил представитель Государственной астрономической обсерватории, руководитель исследования Хань Цзиньлинь, пульсары отличаются самым сильным магнитным полем, самой высокой плотностью и самым быстрым вращением среди всех небесных тел во Вселенной, и поэтому они являются идеальной "лабораторией" для изучения законов физики в экстремальных условиях.
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радиотелескоп fast, китай

Китайский телескоп FAST обнаружил более 200 пульсаров

11:07 21.05.2021
 
© AFP 2021 / STRКитайский телескоп FAST
Китайский телескоп FAST - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AFP 2021 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря китайскому радиотелескопу FAST (сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой) учёным удалось обнаружить 201 пульсар, в том числе тусклые и миллисекундные пульсары.
Исследование проводилось Государственной астрономической обсерваторией при Академии наук Китая. Его результаты были опубликованы 20 мая в журнале Research in Astronomy and Astrophysics.
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Пульсары, или быстро вращающиеся нейтронные звезды, образуются при взрывах сверхновых из взорвавшихся ядер массивных умирающих звезд.
Как заявил представитель Государственной астрономической обсерватории, руководитель исследования Хань Цзиньлинь, пульсары отличаются самым сильным магнитным полем, самой высокой плотностью и самым быстрым вращением среди всех небесных тел во Вселенной, и поэтому они являются идеальной "лабораторией" для изучения законов физики в экстремальных условиях.
 
Россия-Китай: ГлавноеРадиотелескоп FASTКитай
 
 
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