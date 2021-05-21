https://ria.ru/20210521/t-34-1733220486.html

Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками

Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками - РИА Новости, 21.05.2021

Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками

Первый советский Т-34-85, ворвавшийся в Прагу 9 мая, принял бой в центре города сразу с 13 самоходными артиллерийскими установками фашистов и смог уничтожить... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T00:48

2021-05-21T00:48

2021-05-21T07:48

россия

чехословакия

великая отечественная война (1941-1945)

т-34

ссср

в мире

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Первый советский Т-34-85, ворвавшийся в Прагу 9 мая, принял бой в центре города сразу с 13 самоходными артиллерийскими установками фашистов и смог уничтожить две из них, пока сам не был подбит, следует из наградных документов, опубликованных в новом мультимедийном разделен на сайте Минобороны РФ.Раздел открыт в рамках проекта "Без срока давности" и содержит рассекреченные архивные документы, посвященные Пражской наступательной операции, в ходе которой войсками Красной Армии от немецко-фашистских захватчиков была освобождена Чехословакия.В разделе приведен наградной лист гвардии лейтенанта Ивана Григорьевича Гончаренко, известного тем, что экипаж его танка первым ворвался в захваченную Прагу. Ранее конкретные обстоятельство боя в чехословацкой столице, в ходе которого Гончаренко погиб, не публиковались.Гончаренко был командиром танка Т-34-85 (бортовой номер 1-24) 1-го танкового батальона 63-й гвардейской танковой Челябинско-Петроковской бригады. Танки этого типа, вооруженные 85-мм пушкой, в сегодняшние дни регулярно участвуют в Парадах Победы 9 мая на Красной площади в Москве.Судя по имеющимся в открытом доступе фотографиям Праги тех дней и другим историческим данным, противостоять экипажу Гончаренко могли немецкие самоходные артиллерийские установки типа StuG III и Hetzer, вооруженные пушками калибра 75-мм.В ходе боя танк Гончаренко получил попадание снаряда и загорелся, сам командир танка был тяжело ранен. "Будучи тяжело раненным отважный офицер, истекая кровью, продолжал вести бой. Вторичным попаданием в танк товарищ Гончаренко был убит", - указано в наградном листе. К этому моменту к месту боя подошли основные силы советских войск и решили его исход, затем продолжив преследование отступающих немцев.За проявленную стойкость, мужество и отвагу Гончаренко посмертно был награжден орденом "Отечественная война" I-й степени.Как отмечает Минобороны РФ, за мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Пражской операции около 250 наиболее отличившихся соединений и частей были награждены орденами, а более 50 из них – удостоены почетных наименований. Медалью "За освобождение Праги" было награждено более 395 тысяч солдат и офицеров.

https://ria.ru/20210521/chekhiya-1733219498.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

россия

чехословакия

ссср

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россия, чехословакия, великая отечественная война (1941-1945), т-34, ссср, в мире