https://ria.ru/20210521/sustavy-1733390131.html

Мясников назвал способы защитить суставы

Мясников назвал способы защитить суставы - РИА Новости, 21.05.2021

Мясников назвал способы защитить суставы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире канала "Россия 1" несколько способов сохранить здоровье суставов. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:27

2021-05-21T19:27

2021-05-21T23:49

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире канала "Россия 1" несколько способов сохранить здоровье суставов.В первую очередь медик призвал избегать травм — например, не заниматься бегом. Он пояснил, что, несмотря на пользу для сердца и легких, такая физическая активность губительна для коленей. Также Мясников указал на необходимость правильно "кормить" суставы: больше ходить и делать упражнений. Врач объяснил, что в суставах нет кровеносных сосудов, поэтому питательные вещества попадают туда только механически. Кроме того, телеведущий заявил, что продукты, полезные для суставов, не могут восстановить их."Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала", — сказал Мясников. Полезным для суставов врач назвал похудение. Он привел в пример исследование, согласно которому у 80% людей, сбросивших за полгода 10% веса, практически исчезли проблемы с суставами.Мясников также перечислил неэффективные методы защиты суставов. К ним относятся прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты, иглоукалывание и парацетамол.

https://ria.ru/20210518/myasnikov-1732839207.html

https://ria.ru/20210516/davlenie-1732492435.html

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество