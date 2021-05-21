https://ria.ru/20210521/sustavy-1733390131.html
Мясников назвал способы защитить суставы
Мясников назвал способы защитить суставы - РИА Новости, 21.05.2021
Мясников назвал способы защитить суставы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире канала "Россия 1" несколько способов сохранить здоровье суставов. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:27
2021-05-21T19:27
2021-05-21T23:49
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:160:3063:1883_1920x0_80_0_0_22c02dd27bbcd29fcac4ba173cb641ac.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире канала "Россия 1" несколько способов сохранить здоровье суставов.В первую очередь медик призвал избегать травм — например, не заниматься бегом. Он пояснил, что, несмотря на пользу для сердца и легких, такая физическая активность губительна для коленей. Также Мясников указал на необходимость правильно "кормить" суставы: больше ходить и делать упражнений. Врач объяснил, что в суставах нет кровеносных сосудов, поэтому питательные вещества попадают туда только механически. Кроме того, телеведущий заявил, что продукты, полезные для суставов, не могут восстановить их."Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала", — сказал Мясников. Полезным для суставов врач назвал похудение. Он привел в пример исследование, согласно которому у 80% людей, сбросивших за полгода 10% веса, практически исчезли проблемы с суставами.Мясников также перечислил неэффективные методы защиты суставов. К ним относятся прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты, иглоукалывание и парацетамол.
https://ria.ru/20210518/myasnikov-1732839207.html
https://ria.ru/20210516/davlenie-1732492435.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce118d54d78187ec814035b1806fa064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
назвал в эфире канала "Россия 1
" несколько способов сохранить здоровье суставов.
В первую очередь медик призвал избегать травм — например, не заниматься бегом. Он пояснил, что, несмотря на пользу для сердца и легких, такая физическая активность губительна для коленей.
Также Мясников указал на необходимость правильно "кормить" суставы: больше ходить и делать упражнений. Врач объяснил, что в суставах нет кровеносных сосудов, поэтому питательные вещества попадают туда только механически.
Кроме того, телеведущий заявил, что продукты, полезные для суставов, не могут восстановить их.
"Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала", — сказал Мясников.
Полезным для суставов врач назвал похудение. Он привел в пример исследование, согласно которому у 80% людей, сбросивших за полгода 10% веса, практически исчезли проблемы с суставами.
Мясников также перечислил неэффективные методы защиты суставов. К ним относятся прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты, иглоукалывание и парацетамол.