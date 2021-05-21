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Мясников назвал способы защитить суставы
Мясников назвал способы защитить суставы - РИА Новости, 21.05.2021
Мясников назвал способы защитить суставы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире канала "Россия 1" несколько способов сохранить здоровье суставов. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:27
2021-05-21T23:49
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире канала "Россия 1" несколько способов сохранить здоровье суставов.В первую очередь медик призвал избегать травм — например, не заниматься бегом. Он пояснил, что, несмотря на пользу для сердца и легких, такая физическая активность губительна для коленей. Также Мясников указал на необходимость правильно "кормить" суставы: больше ходить и делать упражнений. Врач объяснил, что в суставах нет кровеносных сосудов, поэтому питательные вещества попадают туда только механически. Кроме того, телеведущий заявил, что продукты, полезные для суставов, не могут восстановить их."Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала", — сказал Мясников. Полезным для суставов врач назвал похудение. Он привел в пример исследование, согласно которому у 80% людей, сбросивших за полгода 10% веса, практически исчезли проблемы с суставами.Мясников также перечислил неэффективные методы защиты суставов. К ним относятся прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты, иглоукалывание и парацетамол.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал способы защитить суставы

19:27 21.05.2021 (обновлено: 23:49 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире канала "Россия 1" несколько способов сохранить здоровье суставов.
В первую очередь медик призвал избегать травм — например, не заниматься бегом. Он пояснил, что, несмотря на пользу для сердца и легких, такая физическая активность губительна для коленей.
Также Мясников указал на необходимость правильно "кормить" суставы: больше ходить и делать упражнений. Врач объяснил, что в суставах нет кровеносных сосудов, поэтому питательные вещества попадают туда только механически.
Кроме того, телеведущий заявил, что продукты, полезные для суставов, не могут восстановить их.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при укусе клеща
"Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала", — сказал Мясников.
Полезным для суставов врач назвал похудение. Он привел в пример исследование, согласно которому у 80% людей, сбросивших за полгода 10% веса, практически исчезли проблемы с суставами.
Мясников также перечислил неэффективные методы защиты суставов. К ним относятся прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты, иглоукалывание и парацетамол.
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