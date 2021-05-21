https://ria.ru/20210521/sud-1733290744.html

Верховный суд Крыма вынес приговор обвиняемому в госизмене Ивану Яцкину

Верховный суд Крыма вынес приговор обвиняемому в госизмене Ивану Яцкину - РИА Новости, 21.05.2021

Верховный суд Крыма вынес приговор обвиняемому в госизмене Ивану Яцкину

Крымчанин Иван Яцкин, обвиняемый в работе на спецслужбы Украины, приговорен Верховным судом Крыма к 11 годам колонии строго режима и 1 году ограничения свободы, РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:39

2021-05-21T13:39

2021-05-21T14:28

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Крымчанин Иван Яцкин, обвиняемый в работе на спецслужбы Украины, приговорен Верховным судом Крыма к 11 годам колонии строго режима и 1 году ограничения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Верховного суда республики Крым житель республики Иван Яцкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК РФ, и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе суда.Подсудимый был признан виновным в том, что передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат данные, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.

https://ria.ru/20210517/polsha-1732595399.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, происшествия