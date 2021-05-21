https://ria.ru/20210521/studenty-1733323884.html

Фальков заявил о сложной ситуации с иностранными студентами

Фальков заявил о сложной ситуации с иностранными студентами - РИА Новости, 21.05.2021

Фальков заявил о сложной ситуации с иностранными студентами

Ситуация с иностранными студентами, не имевшими доступ к учебе, сложная, для них введут дополнительные занятия, заявил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:03

2021-05-21T16:03

2021-05-21T16:39

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с иностранными студентами, не имевшими доступ к учебе, сложная, для них введут дополнительные занятия, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков"Где необходимо, мы чувствуем – особенно по иностранным студентам самая сложная ситуация, кто в принципе не имел доступа, – мы будем, конечно, использовать инструменты дополнительных занятий, мы об этом с ректорами уже говорили", - сказал Фальков в интервью телеканалу RTVI, характеризуя ситуацию с обучением иностранцев во время пандемии.Он добавил, что там, где передвигались лекции, семинары, лабораторные работы, сейчас это стараются восполнить по мере того, как эпидемиологическая ситуация меняется.

https://ria.ru/20210521/distant-1733324220.html

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