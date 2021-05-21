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Фальков заявил о сложной ситуации с иностранными студентами
Фальков заявил о сложной ситуации с иностранными студентами - РИА Новости, 21.05.2021
Фальков заявил о сложной ситуации с иностранными студентами
Ситуация с иностранными студентами, не имевшими доступ к учебе, сложная, для них введут дополнительные занятия, заявил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:03
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навигатор абитуриента
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с иностранными студентами, не имевшими доступ к учебе, сложная, для них введут дополнительные занятия, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков"Где необходимо, мы чувствуем – особенно по иностранным студентам самая сложная ситуация, кто в принципе не имел доступа, – мы будем, конечно, использовать инструменты дополнительных занятий, мы об этом с ректорами уже говорили", - сказал Фальков в интервью телеканалу RTVI, характеризуя ситуацию с обучением иностранцев во время пандемии.Он добавил, что там, где передвигались лекции, семинары, лабораторные работы, сейчас это стараются восполнить по мере того, как эпидемиологическая ситуация меняется.
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навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, общество

Фальков заявил о сложной ситуации с иностранными студентами

16:03 21.05.2021 (обновлено: 16:39 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с иностранными студентами, не имевшими доступ к учебе, сложная, для них введут дополнительные занятия, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
"Где необходимо, мы чувствуем – особенно по иностранным студентам самая сложная ситуация, кто в принципе не имел доступа, – мы будем, конечно, использовать инструменты дополнительных занятий, мы об этом с ректорами уже говорили", - сказал Фальков в интервью телеканалу RTVI, характеризуя ситуацию с обучением иностранцев во время пандемии.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 16:05
Глава Минобрнауки оценил результаты дистанта
Он добавил, что там, где передвигались лекции, семинары, лабораторные работы, сейчас это стараются восполнить по мере того, как эпидемиологическая ситуация меняется.
 
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