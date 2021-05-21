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Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу
Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу - РИА Новости, 21.05.2021
Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу
Столкновения сотен палестинцев с израильской полицией начались в различных районах Западного берега реки Иордан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:01
2021-05-21T17:03
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
западный берег реки иордан
иерусалим
в мире
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ГАЗА, 21 мая — РИА Новости. Столкновения сотен палестинцев с израильской полицией начались в различных районах Западного берега реки Иордан, передает корреспондент РИА Новости.Беспорядки последовали за демонстрациями и шествиями.Ранее сообщалось о волнениях на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы стали забрасывать полицейских камнями, те в ответ применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Как заявил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, силовикам отдали приказ "войти на Храмовую гору для наведения порядка" и дать возможность людям, не принимающим участия в столкновениях, покинуть территорию мечети.По данным палестинского Красного Полумесяца, 20 палестинцев пострадали на территории мечети Аль-Акса, еще 14 — на Западном берегу.Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.Обострение конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, иерусалим, в мире

Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу

15:01 21.05.2021 (обновлено: 17:03 21.05.2021)
 
© REUTERS / Raneen SawaftaСтолкновения между израильской полицией и палестинцами на Западном берегу
Столкновения между израильской полицией и палестинцами на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© REUTERS / Raneen Sawafta
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ГАЗА, 21 мая — РИА Новости. Столкновения сотен палестинцев с израильской полицией начались в различных районах Западного берега реки Иордан, передает корреспондент РИА Новости.
Беспорядки последовали за демонстрациями и шествиями.
Ранее сообщалось о волнениях на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы стали забрасывать полицейских камнями, те в ответ применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Как заявил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, силовикам отдали приказ "войти на Храмовую гору для наведения порядка" и дать возможность людям, не принимающим участия в столкновениях, покинуть территорию мечети.
По данным палестинского Красного Полумесяца, 20 палестинцев пострадали на территории мечети Аль-Акса, еще 14 — на Западном берегу.
Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.
Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
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Обострение конфликта

Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.
Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион.
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
12:49Не верю!
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализмПалестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами, блокада Палестины и поддержка США. Фейки и разжигание ненависти в СМИ и соцсетях: поджог мечети Аль-Акса, поддельные похороны и муляжи ракет.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуЗападный берег реки ИорданИерусалимВ мире
 
 
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