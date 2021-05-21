https://ria.ru/20210521/stolknoveniya-1733309029.html

Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу

Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу - РИА Новости, 21.05.2021

Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу

Столкновения сотен палестинцев с израильской полицией начались в различных районах Западного берега реки Иордан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:01

2021-05-21T15:01

2021-05-21T17:03

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

западный берег реки иордан

иерусалим

в мире

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ГАЗА, 21 мая — РИА Новости. Столкновения сотен палестинцев с израильской полицией начались в различных районах Западного берега реки Иордан, передает корреспондент РИА Новости.Беспорядки последовали за демонстрациями и шествиями.Ранее сообщалось о волнениях на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы стали забрасывать полицейских камнями, те в ответ применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Как заявил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, силовикам отдали приказ "войти на Храмовую гору для наведения порядка" и дать возможность людям, не принимающим участия в столкновениях, покинуть территорию мечети.По данным палестинского Красного Полумесяца, 20 палестинцев пострадали на территории мечети Аль-Акса, еще 14 — на Западном берегу.Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.Обострение конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион.

https://ria.ru/20210521/izrail-1733266060.html

западный берег реки иордан

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, иерусалим, в мире