На Храмовой горе в Иерусалиме начались массовые беспорядки
14:26 21.05.2021 (обновлено: 15:19 21.05.2021)
© AFP 2021 / Ahmad GharabliСтолкновения между израильской полицией и палестинцами на территории мечети аль-Акса в Иерусалиме
ГАЗА, 21 мая — РИА Новости. На территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме идут столкновения между израильской полицией и палестинцами, передает корреспондент РИА Новости.
"Сразу после молитвы начались массовые беспорядки на Храмовой горе, начали забрасывать полицейских камнями, нарушать общественный порядок", — сказал агентству представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
اللحظات الأولى لاستهداف قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى بالرصـ.ـاص المطاطي وقنـ.ـابل الصوت pic.twitter.com/564C318Rkc— AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 21, 2021
По его словам, силовикам отдали приказ "войти на Храмовую гору для наведения порядка" и дать возможность людям, не принимающим участия в столкновениях, покинуть территорию мечети.
По информации корреспондента РИА Новости, для разгона беспорядков полиция применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 палестинцев.
Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В ХАМАС заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.
Режим прекращения огня вступил в силу в 2:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.
Обострение конфликта
Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.
Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион.
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