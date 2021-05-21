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На Храмовой горе в Иерусалиме начались массовые беспорядки

На Храмовой горе в Иерусалиме начались массовые беспорядки - РИА Новости, 21.05.2021

На Храмовой горе в Иерусалиме начались массовые беспорядки

На территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме идут столкновения между израильской полицией и палестинцами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:26

2021-05-21T14:26

2021-05-21T15:19

генеральная ассамблея оон

хамас

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египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

в мире

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ГАЗА, 21 мая — РИА Новости. На территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме идут столкновения между израильской полицией и палестинцами, передает корреспондент РИА Новости."Сразу после молитвы начались массовые беспорядки на Храмовой горе, начали забрасывать полицейских камнями, нарушать общественный порядок", — сказал агентству представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.По его словам, силовикам отдали приказ "войти на Храмовую гору для наведения порядка" и дать возможность людям, не принимающим участия в столкновениях, покинуть территорию мечети.По информации корреспондента РИА Новости, для разгона беспорядков полиция применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 палестинцев.Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В ХАМАС заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.Режим прекращения огня вступил в силу в 2:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.Обострение конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион.

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генеральная ассамблея оон, хамас, оон, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, в мире