https://ria.ru/20210521/stoimost-1733312856.html

Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург

Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург - РИА Новости, 21.05.2021

Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург

Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:14

2021-05-21T15:14

2021-05-21T15:31

россия

автодор

вячеслав петушенко

авто

владимир путин

екатеринбург

нижнекамск

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/30522/59/305225988_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_63df93801e50eaad24fed00fabeda8aa.jpg

ПОСЕЛОК АВЕРКИЕВО (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко."У нас есть распоряжение правительства РФ, где совершенно четко прописаны тарифные ставки. У нас от 2,5 до 4 рублей легковой автомобиль и грузовики в 4 раза дороже. Тарифы будут практически такие же, как на всех других платных трассах", - сказал он.При этом Петушенко уточнил, что платными будут лишь два участка трассы - обход Нижнекамска и 288-километровая от дорога от Дюртюлей до Ачита.Автодорога Казань-Екатеринбург общей протяженностью около 800 км - продолжение платной трассы М-12 Москва-Казань. Ранее её строительство планировали завершить в 2030 году, однако президент РФ Владимир Путин поручил ускориться и открыть движение по трассе в 2024 году. Также вновь сдвинулись сроки строительства трассы М-12 - с 2024 года на конец 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/1596086343.html

https://ria.ru/20210125/shtraf-1594410627.html

россия

екатеринбург

нижнекамск

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, автодор, вячеслав петушенко, авто, владимир путин, екатеринбург, нижнекамск, казань, общество