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Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург
Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург - РИА Новости, 21.05.2021
Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург
Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:14
2021-05-21T15:14
2021-05-21T15:31
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нижнекамск
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общество
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ПОСЕЛОК АВЕРКИЕВО (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко."У нас есть распоряжение правительства РФ, где совершенно четко прописаны тарифные ставки. У нас от 2,5 до 4 рублей легковой автомобиль и грузовики в 4 раза дороже. Тарифы будут практически такие же, как на всех других платных трассах", - сказал он.При этом Петушенко уточнил, что платными будут лишь два участка трассы - обход Нижнекамска и 288-километровая от дорога от Дюртюлей до Ачита.Автодорога Казань-Екатеринбург общей протяженностью около 800 км - продолжение платной трассы М-12 Москва-Казань. Ранее её строительство планировали завершить в 2030 году, однако президент РФ Владимир Путин поручил ускориться и открыть движение по трассе в 2024 году. Также вновь сдвинулись сроки строительства трассы М-12 - с 2024 года на конец 2023 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/1596086343.html
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россия, автодор, вячеслав петушенко, авто, владимир путин, екатеринбург, нижнекамск, казань, общество