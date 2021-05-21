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Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург
Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург - РИА Новости, 21.05.2021
Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург
Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:14
2021-05-21T15:31
россия
автодор
вячеслав петушенко
авто
владимир путин
екатеринбург
нижнекамск
казань
общество
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ПОСЕЛОК АВЕРКИЕВО (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко."У нас есть распоряжение правительства РФ, где совершенно четко прописаны тарифные ставки. У нас от 2,5 до 4 рублей легковой автомобиль и грузовики в 4 раза дороже. Тарифы будут практически такие же, как на всех других платных трассах", - сказал он.При этом Петушенко уточнил, что платными будут лишь два участка трассы - обход Нижнекамска и 288-километровая от дорога от Дюртюлей до Ачита.Автодорога Казань-Екатеринбург общей протяженностью около 800 км - продолжение платной трассы М-12 Москва-Казань. Ранее её строительство планировали завершить в 2030 году, однако президент РФ Владимир Путин поручил ускориться и открыть движение по трассе в 2024 году. Также вновь сдвинулись сроки строительства трассы М-12 - с 2024 года на конец 2023 года.
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россия, автодор, вячеслав петушенко, авто, владимир путин, екатеринбург, нижнекамск, казань, общество

Названа цена проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург

15:14 21.05.2021 (обновлено: 15:31 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на платном участке автотрассы М-4 "Дон"
Открытие движения на платном участке автотрассы М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПОСЕЛОК АВЕРКИЕВО (Московская область), 21 мая - РИА Новости. Стоимость проезда по платным участкам трассы Казань-Екатеринбург для легковых автомобилей составит от 2,5 до 4 рублей за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"У нас есть распоряжение правительства РФ, где совершенно четко прописаны тарифные ставки. У нас от 2,5 до 4 рублей легковой автомобиль и грузовики в 4 раза дороже. Тарифы будут практически такие же, как на всех других платных трассах", - сказал он.
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При этом Петушенко уточнил, что платными будут лишь два участка трассы - обход Нижнекамска и 288-километровая от дорога от Дюртюлей до Ачита.
Автодорога Казань-Екатеринбург общей протяженностью около 800 км - продолжение платной трассы М-12 Москва-Казань. Ранее её строительство планировали завершить в 2030 году, однако президент РФ Владимир Путин поручил ускориться и открыть движение по трассе в 2024 году. Также вновь сдвинулись сроки строительства трассы М-12 - с 2024 года на конец 2023 года.
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РоссияАвтодорВячеслав ПетушенкоАвтоВладимир ПутинЕкатеринбургНижнекамскКазаньОбщество
 
 
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