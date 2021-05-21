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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210521/stabilnost-1733296867.html
Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии
Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 21.05.2021
Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии
Социально-политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой из-за предстоящих избирательных кампаний в РФ и Белоруссии, Минск и Москва... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:00
2021-05-21T14:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
лидия ермошина
александр лукашенко
евросоюз
москва
белоруссия
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Социально-политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой из-за предстоящих избирательных кампаний в РФ и Белоруссии, Минск и Москва должны будут защитить "общий дом" от превращения избирательного процесса во взрывную волну, заявила в пятницу глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина.По словам главы ЦИК республики, перед странами стоит "сверхсложная задача" по выработке способов организации избирательных процессов таким образом, чтобы "они не смогли трансформироваться во взрывную волну, способную обрушить наш общий дом".В частности, говоря о кампании по выборам президента Белоруссии в 2020 году, Ермошина отметила, что наиболее важными иностранными "инвестициями", направленными на искажение волеизъявления граждан республики, явилось "создание и последующее финансирование информационных ресурсов деструктивной направленности, расположенных как в Республике Беларусь, так и за рубежом". "Задолго до выборов указанные ресурсы значительным образом демонизировали власть, а также учрежденные ей государственные институты", - указала она.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
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россия, лидия ермошина, александр лукашенко, евросоюз, москва, белоруссия

Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии

14:00 21.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Социально-политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой из-за предстоящих избирательных кампаний в РФ и Белоруссии, Минск и Москва должны будут защитить "общий дом" от превращения избирательного процесса во взрывную волну, заявила в пятницу глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина.
"Мы все чаще видим, что выборы стали главным поводом для организации для антигосударственных переворотов. В связи с предстоящими избирательными кампаниями в Республике Беларусь и Российской Федерации социально-политическая стабильность в нашем Союзном государстве находится перед угрозой", - заявила Ермошина в ходе международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.
По словам главы ЦИК республики, перед странами стоит "сверхсложная задача" по выработке способов организации избирательных процессов таким образом, чтобы "они не смогли трансформироваться во взрывную волну, способную обрушить наш общий дом".
В частности, говоря о кампании по выборам президента Белоруссии в 2020 году, Ермошина отметила, что наиболее важными иностранными "инвестициями", направленными на искажение волеизъявления граждан республики, явилось "создание и последующее финансирование информационных ресурсов деструктивной направленности, расположенных как в Республике Беларусь, так и за рубежом". "Задолго до выборов указанные ресурсы значительным образом демонизировали власть, а также учрежденные ей государственные институты", - указала она.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
Зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМоскваБелоруссия
 
 
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