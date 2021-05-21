Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Социально-политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой из-за предстоящих избирательных кампаний в РФ и Белоруссии, Минск и Москва должны будут защитить "общий дом" от превращения избирательного процесса во взрывную волну, заявила в пятницу глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина.
"Мы все чаще видим, что выборы стали главным поводом для организации для антигосударственных переворотов. В связи с предстоящими избирательными кампаниями в Республике Беларусь и Российской Федерации социально-политическая стабильность в нашем Союзном государстве находится перед угрозой", - заявила Ермошина в ходе международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.
По словам главы ЦИК республики, перед странами стоит "сверхсложная задача" по выработке способов организации избирательных процессов таким образом, чтобы "они не смогли трансформироваться во взрывную волну, способную обрушить наш общий дом".
В частности, говоря о кампании по выборам президента Белоруссии в 2020 году, Ермошина отметила, что наиболее важными иностранными "инвестициями", направленными на искажение волеизъявления граждан республики, явилось "создание и последующее финансирование информационных ресурсов деструктивной направленности, расположенных как в Республике Беларусь, так и за рубежом". "Задолго до выборов указанные ресурсы значительным образом демонизировали власть, а также учрежденные ей государственные институты", - указала она.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.