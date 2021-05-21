https://ria.ru/20210521/stabilnost-1733296867.html

Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии

Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 21.05.2021

Стабильность в СГ под угрозой из-за будущих выборов в РФ и Белоруссии

Социально-политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой из-за предстоящих избирательных кампаний в РФ и Белоруссии, Минск и Москва... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:00

2021-05-21T14:00

2021-05-21T14:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

лидия ермошина

александр лукашенко

евросоюз

москва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/31037/26/310372660_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_ff62e5abe6e062e5ef58f844304a45c9.jpg

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Социально-политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой из-за предстоящих избирательных кампаний в РФ и Белоруссии, Минск и Москва должны будут защитить "общий дом" от превращения избирательного процесса во взрывную волну, заявила в пятницу глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина.По словам главы ЦИК республики, перед странами стоит "сверхсложная задача" по выработке способов организации избирательных процессов таким образом, чтобы "они не смогли трансформироваться во взрывную волну, способную обрушить наш общий дом".В частности, говоря о кампании по выборам президента Белоруссии в 2020 году, Ермошина отметила, что наиболее важными иностранными "инвестициями", направленными на искажение волеизъявления граждан республики, явилось "создание и последующее финансирование информационных ресурсов деструктивной направленности, расположенных как в Республике Беларусь, так и за рубежом". "Задолго до выборов указанные ресурсы значительным образом демонизировали власть, а также учрежденные ей государственные институты", - указала она.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

https://ria.ru/20210521/savinykh-1733284686.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лидия ермошина, александр лукашенко, евросоюз, москва, белоруссия