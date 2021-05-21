Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/sputnik-1733313574.html
Производство "Спутника V" в Индии начнется в августе
Производство "Спутника V" в Индии начнется в августе - РИА Новости, 21.05.2021
Производство "Спутника V" в Индии начнется в августе
Производство вакцины "Спутник V" в Индии начнется в августе, сообщил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:16
2021-05-21T15:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_ceed5450c84584a88f3d6826c23b94cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Производство вакцины "Спутник V" в Индии начнется в августе, сообщил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма."Производство самой вакцины начнется в августе", - сказал он.Как уточнил Варма, в Индию уже поставлены две партии вакцины "Спутник V".Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.В Индии параллельно проходят три этапа вакцинации от коронавируса. В ходе первого этапа прививку получают медики и работники "первой линии" - так в стране называют тех, кто помогает в борьбе с коронавирусом: сотрудников полиции и экстренных служб. В ходе второго этапа прививку получают люди старше 45 лет, а с 1 мая в Индии начали прививать людей от 18 до 45 лет. В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V".По данным минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 177 миллионов человек, или почти 13% населения страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,7 миллиона. Выздоровели более 19,7 миллионов, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 258 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
https://ria.ru/20210519/indiya-1732803468.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eab52d0a652b5c417bf610726a255e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, индия, в мире

Производство "Спутника V" в Индии начнется в августе

15:16 21.05.2021 (обновлено: 15:54 21.05.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Производство вакцины "Спутник V" в Индии начнется в августе, сообщил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма.
"Производство самой вакцины начнется в августе", - сказал он.
Как уточнил Варма, в Индию уже поставлены две партии вакцины "Спутник V".
Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.
Автобус в Индии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 06:00Туризм
В Индии туристические автобусы переоборудуют в машины скорой помощи
В Индии параллельно проходят три этапа вакцинации от коронавируса. В ходе первого этапа прививку получают медики и работники "первой линии" - так в стране называют тех, кто помогает в борьбе с коронавирусом: сотрудников полиции и экстренных служб. В ходе второго этапа прививку получают люди старше 45 лет, а с 1 мая в Индии начали прививать людей от 18 до 45 лет. В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V".
По данным минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 177 миллионов человек, или почти 13% населения страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,7 миллиона. Выздоровели более 19,7 миллионов, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 258 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния