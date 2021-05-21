Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210521/sostyazanie-1733289470.html
Липецкий проект победил в международном состязании фермеров
Липецкий проект победил в международном состязании фермеров - РИА Новости, 21.05.2021
Липецкий проект победил в международном состязании фермеров
Лучшим начинающим фермером России стал житель Тербунов Липецкой области с проектом по выращиванию шампиньонов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:36
2021-05-21T13:36
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg
ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Лучшим начинающим фермером России стал житель Тербунов Липецкой области с проектом по выращиванию шампиньонов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Этот проект победил в номинации "Молодые предприниматели и специалисты" международной бизнес - игры "Начинающий фермер".Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи в седьмой раз. Проект направлен на поддержку молодых аграриев, развития их навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве и умения работать в команде.Липчанин получил специальный приз жюри – участок земли в Московской области для реализации своего проекта, который был признан самым перспективным среди всех представленных на суд жюри.По словам губернатора, в 2019 году нынешний победитель уже получал грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей из регионального бюджета на строительство помещения и закупку оборудования для выращивания грибов. Теперь за производство шампиньонов в грибницах отвечают датчики и компьютерные программы, которые следят за состоянием микроклимата и ростом грибов.
https://ria.ru/20210520/khimobrabotka-1733105620.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_229e908fdc37bc9c7b969481c4948220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Липецкий проект победил в международном состязании фермеров

13:36 21.05.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Лучшим начинающим фермером России стал житель Тербунов Липецкой области с проектом по выращиванию шампиньонов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Этот проект победил в номинации "Молодые предприниматели и специалисты" международной бизнес - игры "Начинающий фермер".
Пчелы на сотах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:32Липецкая область
В Липецкой области предупредят пчеловодов о работах с химикатами на полях
Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи в седьмой раз. Проект направлен на поддержку молодых аграриев, развития их навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве и умения работать в команде.
Липчанин получил специальный приз жюри – участок земли в Московской области для реализации своего проекта, который был признан самым перспективным среди всех представленных на суд жюри.
По словам губернатора, в 2019 году нынешний победитель уже получал грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей из регионального бюджета на строительство помещения и закупку оборудования для выращивания грибов. Теперь за производство шампиньонов в грибницах отвечают датчики и компьютерные программы, которые следят за состоянием микроклимата и ростом грибов.
"Липецкие фермеры вносят значительный вклад в аграрную экономику региона. Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет около четверти всего объема. Замечательно, что в числе лучших фермеров есть молодые специалисты с интересными идеями и перспективными проектами", – отметил глава администрации Липецкой области.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния