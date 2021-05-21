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Липецкий проект победил в международном состязании фермеров
Липецкий проект победил в международном состязании фермеров - РИА Новости, 21.05.2021
Липецкий проект победил в международном состязании фермеров
Лучшим начинающим фермером России стал житель Тербунов Липецкой области с проектом по выращиванию шампиньонов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:36
2021-05-21T13:36
2021-05-21T13:36
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Лучшим начинающим фермером России стал житель Тербунов Липецкой области с проектом по выращиванию шампиньонов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Этот проект победил в номинации "Молодые предприниматели и специалисты" международной бизнес - игры "Начинающий фермер".Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи в седьмой раз. Проект направлен на поддержку молодых аграриев, развития их навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве и умения работать в команде.Липчанин получил специальный приз жюри – участок земли в Московской области для реализации своего проекта, который был признан самым перспективным среди всех представленных на суд жюри.По словам губернатора, в 2019 году нынешний победитель уже получал грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей из регионального бюджета на строительство помещения и закупку оборудования для выращивания грибов. Теперь за производство шампиньонов в грибницах отвечают датчики и компьютерные программы, которые следят за состоянием микроклимата и ростом грибов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости
. Лучшим начинающим фермером России стал житель Тербунов Липецкой области с проектом по выращиванию шампиньонов, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Этот проект победил в номинации "Молодые предприниматели и специалисты" международной бизнес - игры "Начинающий фермер".
Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи в седьмой раз. Проект направлен на поддержку молодых аграриев, развития их навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве и умения работать в команде.
Липчанин получил специальный приз жюри – участок земли в Московской области для реализации своего проекта, который был признан самым перспективным среди всех представленных на суд жюри.
По словам губернатора, в 2019 году нынешний победитель уже получал грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей из регионального бюджета на строительство помещения и закупку оборудования для выращивания грибов. Теперь за производство шампиньонов в грибницах отвечают датчики и компьютерные программы, которые следят за состоянием микроклимата и ростом грибов.
"Липецкие фермеры вносят значительный вклад в аграрную экономику региона. Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет около четверти всего объема. Замечательно, что в числе лучших фермеров есть молодые специалисты с интересными идеями и перспективными проектами", – отметил глава администрации Липецкой области.