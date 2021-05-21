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Туризм
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Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре
Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 21.05.2021
Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре
Сильная жара ожидается в Сочи в пятницу, на отдельных территориях температура воздуха может достигнуть отметки +37 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:11
2021-05-21T13:11
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СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Сильная жара ожидается в Сочи в пятницу, на отдельных территориях температура воздуха может достигнуть отметки +37 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В дневные и вечерние часы 21 мая 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 - +37 градусов", — сказали в пресс-службе.В главке уточнили, что есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В их числе лесные пожары. В связи с этим спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.Также, как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, до конца дня 21 мая на территории курорта ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра, местами возможны порывы 15-18 метров в секунду."Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям соблюдать все необходимые меры предосторожности, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями", — говорится в сообщении.
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погода, туризм, туристы, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край

Жителей и гостей Сочи предупредили о сильной жаре

13:11 21.05.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Сильная жара ожидается в Сочи в пятницу, на отдельных территориях температура воздуха может достигнуть отметки +37 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В дневные и вечерние часы 21 мая 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 - +37 градусов", — сказали в пресс-службе.
В главке уточнили, что есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В их числе лесные пожары. В связи с этим спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.
Также, как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, до конца дня 21 мая на территории курорта ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра, местами возможны порывы 15-18 метров в секунду.
"Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям соблюдать все необходимые меры предосторожности, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями", — говорится в сообщении.
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