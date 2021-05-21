https://ria.ru/20210521/sobaki-1733225018.html

Кинолог назвал опасность для собаки на даче

Кинолог назвал опасность для собаки на даче - РИА Новости, 21.05.2021

Кинолог назвал опасность для собаки на даче

Собаке на даче может угрожать риск заражения инфекциями и паразитами, а дачное хозяйство может привести к травмам, если обстановку не подготовить к визиту... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T04:03

2021-05-21T04:03

2021-05-21T04:03

россия

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Собаке на даче может угрожать риск заражения инфекциями и паразитами, а дачное хозяйство может привести к травмам, если обстановку не подготовить к визиту питомца, а самого его не вакцинировать и защитить от насекомых, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Без вакцинации, отметил эксперт, риск подхватить инфекционное заболевание высок, особенно, если хозяин собирается гулять за пределами своего участка. В этой связи Голубев советует перед поездкой на дачу обязательно проверить, сделаны ли необходимые ежегодные прививки и что срок ранее сделанных прививок не истек.Также он предупредил о необходимости обработать собаку от паразитов. "Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз, поэтому так важно вовремя обрабатывать своего питомца. Можно одновременно использовать и инсектоакарицидные и репеллентные средства. Перед обработкой не забудьте прочесть инструкцию, использовать препарат нужно строго по ней", - сказал Голубев.Эксперт также отметил, что специальный ошейник от блох и клещей питомец должен носить постоянно, а не только на прогулке.Безопасность на дачеПеред самой поездкой на дачу хозяину следует позаботиться о том, чтобы на там у собаки было все необходимое. "На отдыхе вам могут потребоваться миски для воды и еды, привычный корм и любимые игрушки. Также не забудьте взять расчески и щетки, лосьон для ушей и глаз, шампунь, лежак или плед, клетку, если собака привыкла пользоваться ей в городе", - рассказал Голубев.Еще необходимо взять с собой ветеринарный паспорт и аптечку первой помощи.Перед тем, как выпустить собаку гулять по дачному участку, Голубев советует внимательно осмотреть территорию и очистить ее от опасных предметов (строительных принадлежностей, мусора, острых предметов и других вещей, которые могут угрожать здоровью питомца), потенциально ядовитых средств (химикатов, чистящих средств, удобрений, средств защиты от грызунов, которые могут находится на участке)."Осмотрите участок и убедитесь, что в зоне доступа нет проводов под напряжением: их нужно спрятать или убрать в защитные муфты. Также обратите внимание на целостность забора, чтобы собака случайно не убежала с участка. Для особо активных и любопытных собак большую опасность могут представлять глубокие ямы и колодцы. Закройте их для безопасности вашего любимца", - сказал кинолог.

https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html

https://ria.ru/20210424/aksessuary-1729732221.html

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россия, владимир голубев, общество