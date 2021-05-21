https://ria.ru/20210521/smert-1733409721.html

СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*

СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"* - РИА Новости, 21.05.2021

СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*

Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ISWAP, бывшая "Боко Харам"*, запрещена в РФ)... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T23:27

2021-05-21T23:27

2021-05-21T23:27

россия

боко харам

камерун

чад

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Западноафриканская провинция Исламского государства"* (ISWAP, бывшая "Боко Харам"*, запрещена в РФ) Абубакар Шекау покончил с собой, чтобы не попасть в плен другой группировке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки.Как сообщили изданию пять неназванных чиновников в Нигерии, главарь группировки покончил с собой во время столкновения с боевиками из другого формирования, чтобы его не взяли живым. Официального подтверждения от властей Нигерии пока не поступало, отмечает издание, также не было заявлений от самой террористической группировки. Согласно записям телефонных разговоров, попавших в распоряжение спецслужб Нигерии, гибель Шекау также обсуждали боевики.Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что Шекау был ранен при столкновении с боевиками другой группировки на севере Нигерии. По данным источника, во время столкновений в результате огнестрельного ранения погиб сын Шекау.В марте 2015 года группировка "Боко Харам"* присягнула на верность "Исламскому государству"* (ИГ*, запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"*. Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране, где доля мусульман ненамного превышает 50%. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершает в ответ на удары со стороны вооруженных сил Нигера, Камеруна и Чада.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201225/khristiane-1590922741.html

россия

камерун

чад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, боко харам, камерун, чад, в мире