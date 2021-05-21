https://ria.ru/20210521/shtammy-1733323621.html

Попова назвала штаммы COVID-19, требующие серьезного внимания

Попова назвала штаммы COVID-19, требующие серьезного внимания - РИА Новости, 21.05.2021

Попова назвала штаммы COVID-19, требующие серьезного внимания

Штамма COVID-19, который бы сильно влиял на течение болезни, пока нет, но на британский, южноафриканский и бразильский штаммы надо обращать серьезное внимание,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:03

2021-05-21T16:03

2021-05-21T16:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Штамма COVID-19, который бы сильно влиял на течение болезни, пока нет, но на британский, южноафриканский и бразильский штаммы надо обращать серьезное внимание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса. Нет. Таких штаммов на сегодняшний день нет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она отметила, что штаммы, на которые нужно обращать более серьезное внимание, это британский, южноафриканский и бразильский, индийский пока к ним не относится.

https://ria.ru/20210521/popova-1733321510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)