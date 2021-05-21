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Распространение коронавируса
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В Британии обнаружили новый штамм коронавируса
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса обнаружен в английском Йоркшире, свидетельств о его большей заразности, чем у известных вариантов, нет, сообщил глава управления... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:55
2021-05-21T16:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 21 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый штамм коронавируса обнаружен в английском Йоркшире, свидетельств о его большей заразности, чем у известных вариантов, нет, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл."Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях. Нет свидетельств того, что данный штамм обладает большей способностью передаваться, нежели ранее обнаруженные в Британии и других странах штаммы, также нет данных о том, что применяемые вакцины могут быть менее эффективны против него", - сказал журналистам Фелл.Он попросил людей не паниковать и заверил, что рекомендуемых санитарных мер вполне достаточно для того, чтобы снизить вероятность заражения."Пожалуйста, не пугайтесь. Мы хотим, чтобы вы продолжили делать то, что делали в течение прошлого года. Следуйте рекомендациям, продолжайте регулярно мыть руки и носить маски внутри помещений", - добавил глава управления.По его словам, в настоящее время зарегистрированы 49 случаев заражения новым штаммом, все они в Йоркшире и в регионе Хамбер (на границе с востоком Йоркшира).
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире

В Британии обнаружили новый штамм коронавируса

16:55 21.05.2021
 
© Depositphotos / SteveAllenГород Скарборо, Северный Йоркшир, Великобритания
Город Скарборо, Северный Йоркшир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Depositphotos / SteveAllen
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ЛОНДОН, 21 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый штамм коронавируса обнаружен в английском Йоркшире, свидетельств о его большей заразности, чем у известных вариантов, нет, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл.
"Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях. Нет свидетельств того, что данный штамм обладает большей способностью передаваться, нежели ранее обнаруженные в Британии и других странах штаммы, также нет данных о том, что применяемые вакцины могут быть менее эффективны против него", - сказал журналистам Фелл.
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Он попросил людей не паниковать и заверил, что рекомендуемых санитарных мер вполне достаточно для того, чтобы снизить вероятность заражения.
"Пожалуйста, не пугайтесь. Мы хотим, чтобы вы продолжили делать то, что делали в течение прошлого года. Следуйте рекомендациям, продолжайте регулярно мыть руки и носить маски внутри помещений", - добавил глава управления.
По его словам, в настоящее время зарегистрированы 49 случаев заражения новым штаммом, все они в Йоркшире и в регионе Хамбер (на границе с востоком Йоркшира).
 
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