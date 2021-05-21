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В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия - РИА Новости, 21.05.2021
В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
Занятия отменены в лицее в Березниках в Пермском крае, где ученик напал на учительницу, с классом работают психологи, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:39
2021-05-21T10:39
2021-05-21T10:55
березники
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Занятия отменены в лицее в Березниках в Пермском крае, где ученик напал на учительницу, с классом работают психологи, сообщает администрация города.В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь."На месте происшествия работают сотрудники всех спецслужб города. Обстоятельства случившегося выясняются. Подросток задержан, с классом работают психологи. В учебном заведении отменены занятия. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении администрации города.По данным властей, сегодня утром в лицее №1 "по невыясненным пока обстоятельствам учащийся 10-го класса совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож".
https://ria.ru/20210520/voronezh-1733181726.html
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березники, происшествия