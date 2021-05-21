https://ria.ru/20210521/sertifikaty-1733276327.html
В Евросоюзе введут три вида COVID-сертификатов
В Евросоюзе введут три вида COVID-сертификатов - РИА Новости, 21.05.2021
В Евросоюзе введут три вида COVID-сертификатов
В Европейском союзе с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов, сообщил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:44
2021-05-21T12:44
2021-05-21T13:04
коронавирус covid-19
европарламент
дидье рейндерс
совет ес
еврокомиссия
распространение коронавируса
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. В Европейском союзе с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов, сообщил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс."С 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носители или распечатать.", - сказал он.Еврокомиссар также пояснил, что Еврокомиссия выделит сто миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.Накануне Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. Законопроект теперь должен 26 мая пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7-10 июня.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
https://ria.ru/20210521/sertifikat-1733278497.html
https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1732952389.html
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коронавирус covid-19, европарламент, дидье рейндерс, совет ес, еврокомиссия, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости.
В Европейском союзе с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов, сообщил на брифинге в Брюсселе
еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс
.
"С 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носители или распечатать.", - сказал он.
Еврокомиссар также пояснил, что Еврокомиссия
выделит сто миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Накануне Европарламент и Совет ЕС
достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. Законопроект теперь должен 26 мая пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента
, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7-10 июня.
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.
Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.