https://ria.ru/20210521/serial-1733297578.html

В США школьница помогла найти преступника благодаря приему из сериала

В США школьница помогла найти преступника благодаря приему из сериала - РИА Новости, 21.05.2021

В США школьница помогла найти преступника благодаря приему из сериала

Просмотр детективного сериала помог 11-летней девочке в США отбиться от напавшего на нее мужчины, а предпринятые ею действия облегчили работу по поимке... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:05

2021-05-21T14:05

2021-05-21T15:52

флорида

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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Просмотр детективного сериала помог 11-летней девочке в США отбиться от напавшего на нее мужчины, а предпринятые ею действия облегчили работу по поимке преступника, сообщается на сайте телешоу Today на телеканале NBC.Ранее полиция округа Эскамбиа в штате Флорида разместила в Facebook видео от 18 мая. На нем показано, как мужчина пытается затащить школьницу в машину. Она смогла оказать сопротивление и убежать. Позднее злоумышленника задержали, его обвинили в попытке похищения ребенка младше 13 лет, в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.Отмечается, что девочка часто смотрела детективный сериал "Закон и порядок. Специальный корпус" (Law & Order: SVU). Именно оттуда она узнала, что нападавшего нужно как-то пометить, чтобы его могли опознать. Школьница пояснила, что к ней подошел мужчина, державших в руках нож. В этот момент она играла, используя синюю краску, — ею она испачкала злоумышленника, когда он схватил ее."Я очень горжусь собой. <...> Я знала, что это (краска) будет лучшей уликой, если его найдут полицейские", — заявила девочка в эфире телешоу.По словам шерифа округа Чипа Симмонса, на подозреваемом, которого задержали через несколько часов, нашли краску.Он также рассказал, что совершивший попытку похищения мужчина, 30-летний Джаред Пол Станга, имеет криминальное прошлое, в частности сексуальные преступления против детей. Напавшего заключили под стражу, за его освобождение назначили залог в размере полутора миллионов долларов.

https://ria.ru/20201115/khobbi-1584726528.html

https://ria.ru/20210429/srok-1730424378.html

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша, в мире