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В США школьница помогла найти преступника благодаря приему из сериала
В США школьница помогла найти преступника благодаря приему из сериала - РИА Новости, 21.05.2021
В США школьница помогла найти преступника благодаря приему из сериала
Просмотр детективного сериала помог 11-летней девочке в США отбиться от напавшего на нее мужчины, а предпринятые ею действия облегчили работу по поимке... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:05
2021-05-21T15:52
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Просмотр детективного сериала помог 11-летней девочке в США отбиться от напавшего на нее мужчины, а предпринятые ею действия облегчили работу по поимке преступника, сообщается на сайте телешоу Today на телеканале NBC.Ранее полиция округа Эскамбиа в штате Флорида разместила в Facebook видео от 18 мая. На нем показано, как мужчина пытается затащить школьницу в машину. Она смогла оказать сопротивление и убежать. Позднее злоумышленника задержали, его обвинили в попытке похищения ребенка младше 13 лет, в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.Отмечается, что девочка часто смотрела детективный сериал "Закон и порядок. Специальный корпус" (Law &amp; Order: SVU). Именно оттуда она узнала, что нападавшего нужно как-то пометить, чтобы его могли опознать. Школьница пояснила, что к ней подошел мужчина, державших в руках нож. В этот момент она играла, используя синюю краску, — ею она испачкала злоумышленника, когда он схватил ее."Я очень горжусь собой. &lt;...&gt; Я знала, что это (краска) будет лучшей уликой, если его найдут полицейские", — заявила девочка в эфире телешоу.По словам шерифа округа Чипа Симмонса, на подозреваемом, которого задержали через несколько часов, нашли краску.Он также рассказал, что совершивший попытку похищения мужчина, 30-летний Джаред Пол Станга, имеет криминальное прошлое, в частности сексуальные преступления против детей. Напавшего заключили под стражу, за его освобождение назначили залог в размере полутора миллионов долларов.
https://ria.ru/20201115/khobbi-1584726528.html
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флорида, сша, в мире

В США школьница помогла найти преступника благодаря приему из сериала

14:05 21.05.2021 (обновлено: 15:52 21.05.2021)
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / AJ Mast
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Просмотр детективного сериала помог 11-летней девочке в США отбиться от напавшего на нее мужчины, а предпринятые ею действия облегчили работу по поимке преступника, сообщается на сайте телешоу Today на телеканале NBC.
Ранее полиция округа Эскамбиа в штате Флорида разместила в Facebook видео от 18 мая. На нем показано, как мужчина пытается затащить школьницу в машину. Она смогла оказать сопротивление и убежать.
Позднее злоумышленника задержали, его обвинили в попытке похищения ребенка младше 13 лет, в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.
Отмечается, что девочка часто смотрела детективный сериал "Закон и порядок. Специальный корпус" (Law & Order: SVU). Именно оттуда она узнала, что нападавшего нужно как-то пометить, чтобы его могли опознать. Школьница пояснила, что к ней подошел мужчина, державших в руках нож. В этот момент она играла, используя синюю краску, — ею она испачкала злоумышленника, когда он схватил ее.
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"Я очень горжусь собой. <...> Я знала, что это (краска) будет лучшей уликой, если его найдут полицейские", — заявила девочка в эфире телешоу.
По словам шерифа округа Чипа Симмонса, на подозреваемом, которого задержали через несколько часов, нашли краску.

"Она сражалась, как солдат", — добавил полицейский.

Он также рассказал, что совершивший попытку похищения мужчина, 30-летний Джаред Пол Станга, имеет криминальное прошлое, в частности сексуальные преступления против детей. Напавшего заключили под стражу, за его освобождение назначили залог в размере полутора миллионов долларов.
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